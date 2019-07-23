Разброд и шатание в Кремле 3 23.07.2019, 21:55

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Среди путинских кланов растет напряженность.

В конце мая Михаил Музраев был задержан возле собственного дома в Волгограде группой вооруженных людей ФСБ, присланных из Москвы. Особенно интересным является тот факт, что на момент ареста Михаил Музраев занимал пост главы регионального отделения СК. У Мурзаева в этом городе была серьезная репутация. Дальше, больше: Музраева обвиняют в… терроризме в рамках дела о поджоге дома губернатора области Андрея Бочарова. Даже его многочисленные враги и жертвы не всегда справедливых обвинений, не верят в это ни на секунду, пишет французское издание Causeur (перевод - inosmi.ru).

До своего ареста Музраев был образцовым слугой путинской системы. И пока он оставался верным Кремлю, он мог преследовать свои собственные интересы. Под предлогом борьбы с коррупцией, которая долгое время была серьезной проблемой в Волгограде, как и во многих других российских городах, Музраев обирал местную экономическую и политическую элиту, и, по мнению некоторых, практически разрушил местную экономику. Но он следил за тем, чтобы никто и подумать не мог о том, чтобы «раскачать лодку» под страхом оказаться в поле зрения СК. Так работает «система» сотен «Музраевых», как в свое время бояре служили царю и себе, держа вместе страну.

По мнению неокремленологов этот арест нарушает хрупкое равновесие во властных кругах президента Владимира Путина и среди «силовиков». Речь идет о сети сотрудников служб безопасности, разведки и военных, чья власть и ресурсы значительно выросли после прихода к власти Путина и войн на Кавказе (особенно в Чечне). При Путине в этих кругах сформировались соперничающие кланы, и сейчас среди них растет напряженность, поскольку приближается к концу последний президентский срок (согласно конституции окончательный срок полномочий президента заканчивается в 2024 году).

После долгого периода «разрядки», перспектива смены царя — и, следовательно, перераспределение политических и экономических карт — поднимает ставки и меняет правила игры. С показательным арестом Музраева — фотографии босса Волгограда были опубликованы во всех СМИ — есть вероятность, что ранее скрытая внутренняя борьба вырвется наружу.

В течение почти целого десятилетия Музраев был главным по вопросам борьбы с коррупцией. При нем арестовали местного начальника ГУВД, двух волгоградских мэров, сотрудников отдела по борьбе с наркотиками, пожарных и многих видных бизнесменов из Волгограда и области. Вдобавок ко всему, в начале июля было обнаружено тело местной судьи. По данным местной полиции, она «выпала» из окна собственной квартиры на 15 этаже.

Эти действия, предположительно клана ФСБ, не остались без ответа. На следующий день после ареста в Волгограде министр внутренних дел распорядился освободить журналиста Ивана Голунова, который был арестован в Москве по ложному обвинению за хранение наркотиков. Это произошло после публикации в августе 2018 года первой статьи о расследовании деятельности похоронного бизнеса в Москве, в котором участвовали высокопоставленные коррупционеры, сотрудники правоохранительных органов, криминальные группировки и… сотрудники ФСБ. По сообщениям российских СМИ, сотрудники ФСБ, сфабриковавшие улики против Голунова, настолько неумело провернули дело, что полиция была вынуждена снять с журналиста все обвинения. И это еще не все.

В начале июля семь агентов ФСБ были арестованы по обвинению в причастности к вооруженному налету на московское отделение одного из банков в 2018 году. В этой истории есть одна интересная деталь: банк принадлежит бывшему сотруднику российской военной разведки, ГРУ…

Николай Петров, российский политолог, человек, который с 2016 года предрекает падение Путина, считает, что внезапный арест такого могущественного человека, как Михаил Музраев, является явным признаком нарушения баланса внутри кланов силовиков.

Но Петров уточняет, что их лояльность по отношению к Кремлю и взаимное недоверие составляют основу путинской системы. Единственное, что может положить конец клановой войне, — это четкое послание Путина о его будущем после 2024 года.

Последний раз, открытое столкновение между кланами в правоохранительной системе было в 2007 году, во время «войны силовиков». Оно произошло именно тогда, когда политическое будущее Путина в конце его второго — и согласно конституции, последнего президентского срока, было туманным. В итоге Путин нашел выход: рокировка! Как в шахматной партии, Путин занял место премьер-министра, доверив президентское кресло Дмитрию Медведеву на четыре года, перед тем как затем пойти на третий (но не подряд!) президентский срок в 2012 году. За оставшиеся пять лет, Путин вполне может найти новый ход и остаться у власти после 2024 года. Нынешняя неопределенность заставляет соперничающие центры власти занять позиции, чтобы подтвердить свое влияние.

С момента своего прихода к власти Владимир Путин разработал корпоративную систему, нацеленную на создание нового общественно-политического порядка, то есть на появление новой политической и экономической элиты. Членами этой элиты, по сути, являются сотрудники Служб, которые захватили власть в стране, сохраняя при этом культуру и правила своих первоначальных организаций. Это «общество в обществе» захватило ключевые правительственные институты и ресурсы — безопасность и разведку, политику, экономику, информацию, СМИ и финансы, которые служат продвижению интересов членов этой новой номенклатуры. Постепенно эти люди превратились в касту старейшин. Их дети и внуки, нынешние силовики, вступают в брак друг с другом… Всем этим они, безусловно обязаны Путину. Но, как показывает случай с Музраевым, это не причина все потерять после его ухода.