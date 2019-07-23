NEXTA: Жители Брестчины не могут пройти МРТ 6 23.07.2019, 22:07

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Во всей Брестской области нет ни одного исправного аппарата.

Пройти МРТ (магнитно-резонансную томографию) в стране с "бесплатной" медициной при жизни - задача всё менее доступная белорусам. Житель Брестчины Александр Кабанов, родственнику которого срочно необходима эта диагностическая процедура, попытался выяснить, как же на неё попасть. И очень удивился, пишет блогер NEXTA.

Оказывается, во всём областном центре с населением в 344 тысяч человек нет ни одного исправного аппарата! А на те, что есть (платные) - очередь... на октябрь! Не работает аппарат и в больнице Барановичей. Когда починят - неизвестно. Денег нет. МРТ ж - не кабинет премьера. Простолюдины и подождать могут.

#страна_для_жизни, какой её никогда не покажут по БТ. Слушаем аудио и возвращаемся в реальность, - пишет блогер.