закрыть
23 июля 2019, вторник, 23:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

NASA собрало космический корабль для лунной миссии

  • 23.07.2019, 22:27
  • 1,244

Вице-президент США объявил о завершении сборки пилотируемого модуля космического корабля Orion.

Вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении сборки пилотируемого модуля космического корабля Orion. Модуль отправится в беспилотную миссию Artemis 1, он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю, сообщает NASA.

Artemis 1 запустит к Луне ракету NASA Orion и космическую систему запуска (SLS), чтобы протестировать систему и проложить путь для высадки первой женщины и следующего мужчины на Луне в течение пяти лет.

«Как и в 1960-е годы, у нас тоже есть возможность сделать огромный шаг вперед для всего человечества. NASA называет это программой Артемиды в честь сестры-близнеца Аполлона в греческой мифологии, богини Луны. И мы уже на пути к этому», — сказал глава NASA Джим Бриденстайн.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев