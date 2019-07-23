NASA собрало космический корабль для лунной миссии 23.07.2019, 22:27

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Вице-президент США объявил о завершении сборки пилотируемого модуля космического корабля Orion.

Вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении сборки пилотируемого модуля космического корабля Orion. Модуль отправится в беспилотную миссию Artemis 1, он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю, сообщает NASA.

Artemis 1 запустит к Луне ракету NASA Orion и космическую систему запуска (SLS), чтобы протестировать систему и проложить путь для высадки первой женщины и следующего мужчины на Луне в течение пяти лет.

«Как и в 1960-е годы, у нас тоже есть возможность сделать огромный шаг вперед для всего человечества. NASA называет это программой Артемиды в честь сестры-близнеца Аполлона в греческой мифологии, богини Луны. И мы уже на пути к этому», — сказал глава NASA Джим Бриденстайн.