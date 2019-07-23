Белорусы рассказали, сколько тратят на отпуск 23.07.2019, 23:15

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Белорусы рассказали об отдыхе в Египте, Турции, Украине, России и Испании.

По данным Национального статистического комитета, в прошлом году за границей отдохнули более 850 тыс. наших соотечественников. А вот цифр о том, сколько они тратили и тратят на отдых, статистики не приводят. «Онлайнер» решил устранить этот пробел и узнали у сограждан бюджеты отпусков.

Павел: «Брали горящий тур в Египет на троих — ушло $1230»

Египет в прошлом году занимал первое место среди стран, куда ездили отдыхать белорусы. Фактически каждый четвертый отпускник рвался на Красное море именно в эту страну.

27-летний маркетолог Павел не стал исключением. Вместе с женой и 8-летним сыном он уже который год ездит в Египет.

— У многих белорусов Египет ассоциируется с каким-то тюленьим отдыхом, по схеме «бар — пляж — номер», но это не более чем осознанный выбор каждого. Пирамиды, Каир, Карнак, Луксор, Александрия, национальные заповедники, Нил, острова — там действительно есть что посмотреть, было бы желание, — объясняет Павел.

Для нас Египет — это оптимальная страна по совокупности своих плюсов. Во-первых, там всегда хорошая погода. С середины весны до самой зимы в Египте прекрасный солнечный отдых с теплым морем. Можно не переживать, что попадете в сезон дождей, шторма или похолодания и просидите часть отпуска в номере.

Во-вторых, Красное море — это одно из самых красивых морей в мире по животному и растительному миру. Мы с женой часами сноркелим (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. — Прим.), «залипая» над рифами и рассматривая огромные косяки рыб и кораллы. Ощущения просто непередаваемые, виды, как в лучших передачах National Geographic.

В-третьих, польза для здоровья. Так как у нашего сына аллергия на сорные травы, поездки на традиционный белорусский отдых под названием «дача» очень часто заканчиваются кашлем и насморком. Благодаря сухому климату, морскому воздуху и воде наш сын прекрасно чувствует себя на отдыхе и долгое время после него.

В-четвертых, египтяне обожают детей и очень трепетно к ним относятся. В-пятых, цены. Из-за невысоких зарплат цены в египетских магазинах в полтора-два раза ниже наших. Даже со средней белорусской зарплатой можно «почувствовать себя человеком» и отправиться на комфортный шопинг. Больше всего нас поразила стоимость воды — примерно 30 белорусских копеек за полтора литра, и это в стране, бо́льшая часть которой — пустыня! В то время как у нас, в стране рек и озер, за литр просят больше рубля.

Кроме того, Павел считает, что отдых в Египте сегодня — это самое выгодное для белорусов направление по цене. В прошлом году путевка в Египет на 14 дней обошлась семье в $1450 (четырехзвездочный отель Titanic Aqua Park), включая трансфер из Минска до Киева в обе стороны за $190.

— К сожалению, тарифы «Белавиа» достаточно высокие, так что от вылета из Минска пришлось отказаться, — объясняет Павел. — Зато мы сэкономили примерно $600 на разнице авиабилетов на троих человек.

На этом траты на отпуск можно было бы закончить, ведь в тур all inclusive уже входят проживание, питание, аквапарк, пляж и напитки в баре. Дополнительно ребята потратили еще около $100 на экскурсии (гидрариум, прогулка на яхте в открытом море, сноркелинг с дельфинами) и около $200 на покупки в местных магазинах (одежда, маски, фрукты, напитки, сувениры). В итоге на весь отпуск в прошлом году у них ушло $1750.

В этом году ребята планировали отпуск в июне. Но в апреле отправились к знакомому турагенту, попали на горящий тур и сразу полетели на отдых.

— Пришлось ускоренно паковать чемоданы и согласовывать незапланированный отпуск, — говорит Павел. — Зато путевка на 14 ночей в четырехзвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе обошлась нам всего в $930 (вылет из Киева) на троих. В этот раз на экскурсии не ездили, так как я слегка приболел, но самостоятельно катались по красивым коралловым пляжам Шарма на местной маршрутке, стоимость которой составляет $0,25 с человека, плюс $3 вход на пляж.

В итоге в этом году апрельский отпуск в Египте обошелся семье чуть больше чем в $1200 (включая трансфер ценой $190).

— Как правило, в отпуск ездим один раз в год, но благодаря горящим путевкам по выгодной цене в этом году планируем посетить Египет еще раз при условии, что найдем хороший тур, — отмечает семья.

По словам Павла, деньги на новый отпуск они начинают копить сразу же после окончания предыдущего. Ребята откладывают 10—20% от заработка на следующую поездку.

Борис: «Зима в Египте — это самый оптимальный для меня вариант»

Аналогично тысячам других белорусов в Египет решил полететь и 24-летний ведущий инженер столичного завода Борис. В Шарм-эль-Шейх он отправился вместе с девушкой в январе этого года. Это их второй отпуск в Египте.

В первый раз вылет был из Киева, куда ребята добирались на своей машине. На этот раз они решили лететь из Минска и взяли тур на максимальное количество ночей, чтобы «отдых аж надоел».

— Внимательно изучили отзывы об отелях, потому что в Шарме может быть отель «пять звезд», но уровень у него будет хуже «тройки», — говорит парень. — В этом году остановились на трехзвездочном Falcon Hills по системе «все включено». Тур на 14 ночей с вылетом из Минска обошелся в $1200 на двоих. Оформляли его заранее в ноябре через знакомого туроператора.

Из развлечений у нас были квадроциклы, парасейлинг, яхта в заповеднике Рас-Мохаммед, дайвинг и шопинг по вечерам. На алкоголь мы не тратились, вечером много ходили в кафе и рестораны, в основном рыбные: хотелось попробовать разных морских гадов типа крабов, лобстеров. Хоть и недешево, честно, обычные креветки вкуснее лобстера. В итоге на все развлечения мы потратили около $600, но ни в чем себе не отказывали: все, что хотелось купить, покупалось.

В целом на тур и развлечения пара потратила около $1800. Борис говорит, что копили и ни в какие долги не влезали, а уж тем более не брали кредиты.

— За последние два года вышло так, что отдых зимой в Египте — это самый оптимальный для меня вариант. Тогда зима проходит быстро, не чувствуется. Так как до Нового года не надоедает, потом в январе едешь греться. Приезжаешь — февраль как-то не ощущается, а там уже весна. В общем, класс, — считает он. — Летом мне и у нас хорошо, поэтому никуда ехать не хочется. Нужно ведь и денег заработать хоть когда. А в идеале, конечно, отдыхать лучше два раза в год. Но пока этот вариант не по моим доходам.

Дмитрий: «Предпочитаем пляжный отдых, поэтому в мае это Турция»

На втором месте по популярности у белорусов Турция — туда выезжает 17% туристов. 41-летний айтишник Дмитрий из Рогачева — один из них. Вместе с женой и двумя детьми он выезжает на отдых за границу два, а то и три раза в год.

— Мы предпочитаем пляжный отдых, поэтому в мае это Турция, а в декабре — Египет, — говорит он. — Вылеты всегда ищем из Киева, так как разница в цене с Минском очень существенная. При поиске тура используем сайты туроператоров.

В настоящее время Дмитрий вместе с семьей находятся на отдыхе в Турции. В этот раз они воспользовались горящим туром и купили путевки за восемь дней до вылета, так как у одного из туроператоров, которых они мониторят, были скидки.

— Путевка на четверых обошлась в €1400 (3262 рубля по курсу оператора). Это пятизвездочный отель Timo Resort в Аланье, — рассказывает мужчина. — Вылет был из Киева, куда мы добрались на своей машине. Благо от Рогачева до Киева 365 километров в одну сторону. На моем авто выходит 70 рублей в оба конца. Еще около 25 гривен (около 2 рублей) в сутки — стоянка в Борисполе, 90 гривен (около 8 рублей) — такси до аэропорта, около $6 (12 рублей) — зеленая карта. В общем, расходы на дорогу составляют около 110 рублей. Для сравнения, трансфер из Минска стоил бы $240 туда и обратно.

По словам Дмитрия, конечно, нужно помнить про большие летние очереди на границе и не очень хорошие участки дороги до Борисполя. Но в целом вариант с доездом до Киева на своем авто его полностью устроил. В целом же с учетом дороги на четверых отдых пока обходится в $1500.

— Кредитов на отпуск мы не берем, — говорит он. — Обычно делаем небольшие накопления и тратим отпускные.

Ярослав: «Хотелось именно в Турцию, а не в отельные резервации»

В этом году в Турцию решил отправиться и 28-летний разработчик Ярослав вместе с девушкой и друзьями из Киева.

— Выбрали Турцию, потому что это интересная и древняя страна. В прошлом году были в Грузии, — говорит он.

Ребята жили в городе Ичмелер, что в 7 километрах от более крупного Мармариса.

— Привлекли красивые виды города, бухта с островами и горы, покрытые сосновыми лесами, а также вменяемый ценник на тур, — объясняет парень. — Ичмелер — город западноевропейских туристов, где отдыхают преимущественно пожилые британцы и немцы, что оставило свой след на городе (ценники в фунтах во многих местах, отсутствие навязчивых торговцев). Хотелось провести отпуск не только на пляже, но и съездить на экскурсии, увидеть что-нибудь античное, полазить по горам и все в таком духе. Хотелось именно в Турцию, а не в отельные резервации.

Пакетный тур с ранним бронированием стоил для пары $660. В него входило проживание в четырехзвездочном отеле Selen Club по системе «все включено», перелет Киев — Даламан — Киев и трансфер до отеля и обратно. Еще примерно в 400 рублей обошлась дорога от Минска до Киева с учетом такси от дома до вокзала.

— По приезде в первый же день мы купили несколько экскурсий, которые выбрали заранее, — рассказывает Ярослав. — Вышло дешевле, чем обычный туристический ценник. За $110 на двоих вышло три экскурсии: турецкие бани (хаммам) с массажем, морская прогулка по заливу с заходом в город Турунч и экскурсия на реку Далья с остановкой на древней грязелечебнице. На последней экскурсии покупали еще голубого краба и пиво (около $10).

На питание пара особенно не тратилась, исключение — кофе, дегустация шаурмы и пиво, когда выезжали в Мармарис.

— Основные траты, наверное, были на «пачастункі» домой (оливки, сосновый мед, рахат-лукум, пара сувениров и алкоголь в дьюти-фри), — говорит Ярослав. — То есть в целом за всю поездку у нас вышло около $1200 на двоих.

Что касается накоплений на отдых, то за четыре месяца до поездки пара оплатила тур с зарплаты, а деньги на остальные траты брала из отпускных.

— Выезжать на отдых мы стараемся два раза в год. Один раз — на море, второй — можно и без моря, но обязательна активная программа с экскурсиями в исторические места. В прошлом году были Грузия и Египет, в этом — Турция и Финляндия, — отмечает Ярослав. — На мой взгляд, классный отпуск — это когда хочется вернуться домой, чтобы рассказать о том, как замечательно ты его провел!

Ольга: «Я остановила свой выбор на Одессе, потому что это бюджетный вариант»

Третьей по посещаемости страной для белорусов является Украина. 25-летняя инженер Ольга отдыхала там в прошлом году. Девушка выбрала тур в Одессу на 10 дней, который обошелся в $175.

— Я остановила свой выбор на Одессе, потому что это бюджетный вариант. Я не люблю лежать на пляже, поэтому мне было удобно: утро начиналось с завтрака, потом на море, душ и в город гулять, — объясняет Ольга. — Я не хотела ехать через турфирму, но только они сотрудничали с этой гостиницей. Но все было хорошо: до моря — около трех минут ходьбы. Гостиница новая, номера хорошие: есть чайник, холодильник, кондиционер, телевизор, бойлер, душевая, совмещенная с уборной, стол-трансформер, шкафчики для посуды (чашки и стаканы тоже были), ну и, конечно же, шкаф, кровати и прикроватные тумбочки.

Гулять в город Ольга ездила на трамвайчике за 3 гривны или на маршрутке за 7. Говорит, что на еду и развлечения потратила около $100—120, так как обходилась без спиртного и дорогих заведений.

— По стоимости продуктов цены там на что-то выше, на что-то ниже. Очень пришлись по душе питьевые йогурты, вкуснее наших, как по мне. Фрукты на порядок дешевле, так что удалось еще и витаминами запастись, — говорит девушка. — Была прогулка на катере за $10, а кроме того, я каждый вечер гуляла по городу и осматривала достопримечательности.

На море Ольга скопила даже при своей небольшой зарплате в 400—450 рублей на руки. Говорит, потихоньку откладывала, а также потратила отпускные. После прошлого отдыха она устроилась на другую работу и в этом году также решила поехать на море в Одессу.

— В прошлый раз я не посетила катакомбы, — отмечает она. — Я не вижу смысла тратить на отдых много денег. Идеальный отпуск — это когда хорошо, неважно, в какой точке мира, главное, с кем и чтобы это приносило удовлетворение.

Иван: «До рождения детей мы тоже отдыхали в Затоке, так как в студенчестве не могли позволить себе другие места»

Врачи из Гомельской области Иван и Елена вместе с тремя детьми в этом году также выбрали Украину. Они отправились в Затоку, так как другие курорты семье пока не по карману.

— До рождения детей мы тоже отдыхали в Затоке, так как в студенчестве не могли позволить себе другие места, а на море хотелось, — объясняет мужчина. — В среднем на пятерых с дорогой, проживанием, развлечениями и питанием получается $1100—1200. В эту сумму входит двухкомнатный люкс со всеми удобствами и кухней на первой береговой линии (в этом году отель оказался как никогда хорош).

Во время отпуска семья готовит, а за продуктами ездит на своей машине в соседний с Затокой город Белгород-Днестровский. Иван говорит, что так дешевле. Что касается развлечений, то самые главные развлечения — это море, жара и песок.

— Мне кажется, Куба нам бы тоже понравилась, но… — размышляет Иван. — Что касается ротавируса, да, он тут есть, но он есть везде, у наших знакомых ребенок заболел в Турции. Еще один плюс Затоки — в случае чего всегда можно собрать вещи и быстро приехать на родину.

На отдых семья выезжает раз в год. Зарплаты врачей хватает, чтобы в течение года понемногу откладывать, прибавить отпускные — этого как раз хватает, чтобы отдохнуть, приехать, оплатить коммунальные услуги и прожить до следующей зарплаты.

Наталия: «Захотелось сравнить, как выглядят Сочи и окрестности после Олимпиады»

Что интересно, отдых в России входит в пятерку самых популярных маршрутов для белорусов. Жительница Витебской области 40-летняя Наталия прошлогодний отпуск провела в России: 17 дней женщина отдыхала в Сочи.

— Захотелось сравнить, как изменились город и окрестности после Олимпиады, — объясняет свой выбор она. — Дорога и проживание обошлись примерно в €600—700. Туда — поезд из Москвы, обратно — перелет Адлер — Минск. Жилье снимали в мини-гостинице, номер был с террасой и кухней. Траты на питание составили €200—300. Завтракали дома, обед и ужин — в кафе. Развлечения тоже, думаю, в пределах этой суммы. Ездили на несколько экскурсий с группой, многое посмотрели сами. То есть приблизительный общий бюджет отпуска — до €1300 плюс-минус €100—200.

На отдых Наталия не копит, говорит, что хватает отпускных.

— Обычно мы отдыхаем один раз в год, бывает, что и два, — рассказывает женщина. — Как правило, это поездка на море дней на 12—14 и еще дней 5—7 посмотреть что-то интересное (в Европе, например). Также часть отпуска мы проводим на природе в Беларуси: например, Браславские озера, палатка, озеро. Правда, тут все зависит от погоды.

— Идеальный отдых — это когда уезжаешь в первый день отпуска, а возвращаешься в последний, — рассуждает Наталия. — Иначе нет смены обстановки, а значит, и отдыха.

Алексей, отдыхавший в Испании: «Отельно-пляжный отдых в Турции нам не подходит»

Алексею 33 года, он разработчик. Мужчина женат и воспитывает ребенка. В сентябре прошлого года вместе с друзьями они уже в который раз отправились на отдых в Испанию — страну, которая находится на шестом месте в рейтинге предпочтений белорусов. Там ребята провели 12 дней.

— Раньше мы были в Испании, но в другой части, поэтому в этот раз решили съездить в самые посещаемые парки в Европе — это PortAventura и Ferrari Land. Они находятся примерно в 100 километрах от Барселоны, в районе Таррагоны, — говорит Алексей.

Путешествие ребята планировали сами. 390 рублей у них ушло на визы, дальше они нашли лоукосты с вылетом из Вильнюса.

— Старались выбирать начиная с сентября, так как после августа спрос падает и цена билетов значительно ниже, — объясняет Алексей. — Лучше, конечно, покупать билеты заранее, примерно за две-три недели или еще раньше.

Билеты туда-обратно на двух взрослых и ребенка обошлись в €560. Еще 150 рублей стоил автобус Минск — Вильнюс и обратно.

— Дальше мы искали жилье. Было важно жить поближе к паркам на первой береговой линии с видом на море, — объясняет минчанин. — Опять же нам было важно, чтобы апартаменты были не сильно дорогие, но и не сильно дешевые, — искали серединку. Вышло около €500 на семью.

Еще в €240 на две семьи обошелся прокат авто на 12 дней со страховкой. Плата за бензин и дороги составила €79. Билеты в два парка на два дня стоили €160 на всех. Еще €30 ушло на прокат велосипедов, €25 — на сим-карту с интернетом.

— Питание обошлось в €400—420, — объясняет Алексей. — На еде сильно не экономили, частично закупались в магазинах, чтобы был завтрак дома, иногда и ужин, но без готовки: что-то быстрое вроде бутербродов с ветчиной, сыром и так далее. Обедали и ужинали, как правило, в кафе и ресторанах в тех местах, где оказались днем. Порции огромные, практически всегда мы не съедали все, и везде нам упаковывали еду с собой.

Еще примерно €30—40, по словам ребят, ушло на мелкие траты вроде воды в парке, перекусов в местах, где не было оплаты карточкой. В итоге весь отдых семьи Алексея обошелся им в €2054 и 540 рублей.

— Мы обычные ребята, не миллионеры, крутимся как можем, откладываем, благо зарплата программиста позволяет не брать кредиты, — говорит Алексей. — Плюс жена участвует в пополнении семейного бюджета, поэтому просто получили зарплаты и поехали. Вообще, длительный отдых, около двух недель, как правило, один. Есть еще мелкие путешествия выходного дня. К примеру, майские праздники провели во Львове, зимой на выходные ездили в Вильнюс.

— Для меня идеальный отпуск — динамичный, который принесет больше положительных эмоций и ярких впечатлений в компании друзей, то есть отельно-пляжный в Турции не подходит, — заключает мужчина.