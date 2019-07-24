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КНДР захватила российский корабль

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  • 24.07.2019, 7:38
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На борту находятся 17 моряков.

Пограничники Северной Кореи захватили в водах Японского моря российское судно «Сянхайлинь-8», на борту которого находилось 17 человек.

Об этом сообщает РБК.

Информацию о захвате судна в ночь с 16 на 17 июля сообщил директор ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» Виктор Седлер. Именно этой компании принадлежит рыболовецкое судно, которое направилось в Японское море на промысел.

Причиной задержания судна, по словам представителей КНДР, стало нарушение границы. В то же время, Седлер сообщил, что судно находилось в 40 милях от территориальных вод Северной Кореи.

«Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. Сегодня у нас там побывал представитель российского посольства — от него и узнали», — заявил Седлер.

На борту находилось 15 граждан РФ и двое граждан Южной Кореи.


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