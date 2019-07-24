закрыть
24 июля 2019, среда, 10:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Чем отзовется в Беларуси скандал с «грязной» нефтью

4
  • 24.07.2019, 7:59
  • 2,254

Предварительные итоги.

Беларусь практически завершила вытеснение в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Чистое сырье стало поступать по нефтепроводу «Дружба» на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода. И хотя сама эпопея под названием «грязная нефть» еще далека от завершения, уже можно подвести предварительные итоги, пишет tut.by.

Что за «грязная» нефть?

19 апреля госконцерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты.

Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая. Транзит в Украину возобновился 24 мая, поставки в Польшу начаты 9 июня.

Первым чистое сырье стал перерабатывать Мозырский НПЗ. Сложнее обстояла ситуации с новополоцким «Нафтаном», который стал получать чистую нефть по «Дружбе» в начале июля.

Откуда в «трубе» хлороганика?

На данный момент официальная версия попадания хлорорганики в нефтепровод «Дружба» — вброс, совершенный через «Самаратранснефть-Терминал», который является основным производственным активом группы компаний «Петронефть». Основатель компании Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко заочно арестованы. По версии следствия, они добавили хлорорганику в нефть, чтобы скрыть ее хищения. Недавно Ружечко задержали в Вильнюсе. Он попросил политическое убежище.

Также известно, что повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе «Транснефти» еще до ситуации с загрязнением «Дружбы» в середине апреля. Так, 4−12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа. В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе факт подтвердили, но заявили, что никакого отношения к кризису с «Дружбой» он не имел.

Участники рынка уверяют, что поставка нефти с небольшим превышением содержания хлорорганики на НПЗ — стандартная практика. Хлорсодержащие соединения закачивают в пласт для повышения нефтеотдачи. Таким занимаются все, и это оставалось бы рутинным вопросом, если бы не ситуация с «Дружбой».

Сколько «грязной» нефти попало в Беларусь?

По разным оценкам, некондиционной нефти в «Дружбе» было от 3,5 до 5 млн тонн. В нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненного сырья. Его большая часть была вытеснена реверсом в Россию.

На этой неделе завершился процесс замещения в нефтепроводе «Унеча-Полоцк-2» загрязненной хлоридами нефти на чистую. «Завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО «Нафтан» по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк», — сообщила компания «Полоцктранснефть Дружба».

11 июля «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки нефтепровода «Дружба») полностью очистила свою систему нефтепроводов от «грязной» нефти.

В настоящее время еще продолжаются работы по очистке белорусского участка нефтепровода «Сургут-Полоцк». Они должны завершиться к 15 августа. Но оба белорусских НПЗ уже могут принимать нефть в нужном объеме.

Что мне от всего этого?

Эта история напрямую никак не отразилась на большинстве белорусов. Хотя в целом для страны потери довольно существенные.

Рост белорусской экономики за 6 месяцев составил всего 0,9% при планах правительства в 1,8%. Вклад промышленного комплекса должен составить до 1 процентного пункта. Но произошла недопоставка нефтепродуктов из-за «грязной» нефти.

Согласно официальной статистике за пять месяцев 2019 года Беларусь экспортировала 4,5 млн тонн нефтепродуктов, что на почти 20% ниже аналогичного периода 2018 года. И если в январе-марте ежемесячные поставки были на уровне миллиона тонн, то в апреле произошли снижение до 788,3 тыс. тонн, в мае — до 771,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт снизился на 564,8 млн долларов до 2,28 млрд долларов.

Россия как-то возместит ущерб Беларуси?

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы выплатить компенсацию всем пострадавшим. Но все упирается в определение размера ущерба.

Ранее Лукашенко оценивал потери от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов (по расчетам «Ведомостей», речь может идти о 271- 435 млн долларов).

При подсчете ущерба Минск учитывал несколько составляющих. «Это ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли», — говорил Лукашенко.

Мозырский НПЗ даже выставил претензии «Роснефти» за поставленную загрязненную нефть в размере 155 млн долларов. Белорусская компания обосновала их тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью 185 млн долларов, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой.

В России с таким подходом не согласны. Москва не готова платить за упущенную выгоду Беларуси. К тому же вся загрязненная нефть с территории Беларуси возвращена в Россию. Взамен в Беларусь будет поставлена чистая нефть.

Скорее всего, сумму компенсаций определят по итогам года — с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларусь и ее транзита через белорусскую территорию, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Сейчас данным вопросом занимается совместная белорусско-российская рабочая группа.

Пока определенно можно сказать, что потери Мозырского НПЗ от поломок оборудования из-за поставок «грязной» нефти составили 20 млн долларов, говорил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Для компенсации потерь Беларусь предложила «Транснефти» увеличить с 1 августа 2019 года тарифы на транспортировку нефти на 21,7%. Ранее этот козырь Минск доставал при переговорах с Москвой при компенсации налогового маневра в нефтяной сфере (пока на том фронте без перемен).

Вице-премьер России Дмитрий Козак признал, что белорусские требования по повышению тарифа справедливы, поскольку в Беларуси действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и в Европе. «Мы поэтапно выровняем эти тарифы и примем решение», — сказал Козак.

По контракту тарифы индексируются на уровень инфляции один раз в год, если стороны не могут найти консенсуса. В настоящее время стороны продолжают переговоры. «В целом, мы близки к договоренности [по тарифу на транзит нефти]», — сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Справедливости ради стоит сказать, что Беларусь смогла заработать несколько миллионов долларов на откачке «грязной» нефти обратно в Россию.

Россия подмешивает «грязную» нефть в чистую. Она может вернуться в Беларусь?

Изначально российские власти планировали продавать с дисконтом часть «грязной» нефти. Танкеры с уцененным сырьем были обнаружены в портах стран Азии и Европы. Однако большого ажиотажа данное предложение не вызвало. Скидка была небольшая. Да и не все НПЗ рисковали перерабатывать загрязненную нефть.

На минувшей неделе стало известно, что нефть с повышенным содержанием хлорорганики, вытесненная в Россию, будет частично перерабатываться на российских НПЗ. Данную информацию подтвердил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов. Нефть с высоким содержанием хлорорганики также подмешивается в экспортные чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов «Транснефти». По словам российских властей, это приведет к росту уровня содержания хлорорганики с 1−3,5 до 5 миллионных долей (parts per million, ppm). Согласно техрегламенту, принятому странами ЕАЭС, с 1 июля содержание органических хлоридов в нефти не должно превышать 6 ppm.

Повышенное содержание хлорорганики сохранится по крайней мере до середины 2020 года, а может затянуться и до 2021-го, сообщает Рейтер. Нефтекомпании РФ не согласились с предложенной схемой, поскольку, по их мнению, рост содержания органических хлоридов в нефти приведет к изменению качества Urals и окажет негативное влияние на ее стоимость, а также потребует дополнительных технических решений от НПЗ.

В Беларуси заявляют, что качество поступающего сырья тщательно отслеживается и в настоящее время соответствует принятым нормам.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев