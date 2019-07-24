Чем отзовется в Беларуси скандал с «грязной» нефтью 4 24.07.2019, 7:59

2,254

Предварительные итоги.

Беларусь практически завершила вытеснение в Россию нефти, загрязненной хлорорганикой. Чистое сырье стало поступать по нефтепроводу «Дружба» на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода. И хотя сама эпопея под названием «грязная нефть» еще далека от завершения, уже можно подвести предварительные итоги, пишет tut.by.

Что за «грязная» нефть?

19 апреля госконцерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты.

Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая. Транзит в Украину возобновился 24 мая, поставки в Польшу начаты 9 июня.

Первым чистое сырье стал перерабатывать Мозырский НПЗ. Сложнее обстояла ситуации с новополоцким «Нафтаном», который стал получать чистую нефть по «Дружбе» в начале июля.

Откуда в «трубе» хлороганика?

На данный момент официальная версия попадания хлорорганики в нефтепровод «Дружба» — вброс, совершенный через «Самаратранснефть-Терминал», который является основным производственным активом группы компаний «Петронефть». Основатель компании Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко заочно арестованы. По версии следствия, они добавили хлорорганику в нефть, чтобы скрыть ее хищения. Недавно Ружечко задержали в Вильнюсе. Он попросил политическое убежище.

Также известно, что повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе «Транснефти» еще до ситуации с загрязнением «Дружбы» в середине апреля. Так, 4−12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа. В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе факт подтвердили, но заявили, что никакого отношения к кризису с «Дружбой» он не имел.

Участники рынка уверяют, что поставка нефти с небольшим превышением содержания хлорорганики на НПЗ — стандартная практика. Хлорсодержащие соединения закачивают в пласт для повышения нефтеотдачи. Таким занимаются все, и это оставалось бы рутинным вопросом, если бы не ситуация с «Дружбой».

Сколько «грязной» нефти попало в Беларусь?

По разным оценкам, некондиционной нефти в «Дружбе» было от 3,5 до 5 млн тонн. В нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненного сырья. Его большая часть была вытеснена реверсом в Россию.

На этой неделе завершился процесс замещения в нефтепроводе «Унеча-Полоцк-2» загрязненной хлоридами нефти на чистую. «Завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО «Нафтан» по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк», — сообщила компания «Полоцктранснефть Дружба».

11 июля «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки нефтепровода «Дружба») полностью очистила свою систему нефтепроводов от «грязной» нефти.

В настоящее время еще продолжаются работы по очистке белорусского участка нефтепровода «Сургут-Полоцк». Они должны завершиться к 15 августа. Но оба белорусских НПЗ уже могут принимать нефть в нужном объеме.

Что мне от всего этого?

Эта история напрямую никак не отразилась на большинстве белорусов. Хотя в целом для страны потери довольно существенные.

Рост белорусской экономики за 6 месяцев составил всего 0,9% при планах правительства в 1,8%. Вклад промышленного комплекса должен составить до 1 процентного пункта. Но произошла недопоставка нефтепродуктов из-за «грязной» нефти.

Согласно официальной статистике за пять месяцев 2019 года Беларусь экспортировала 4,5 млн тонн нефтепродуктов, что на почти 20% ниже аналогичного периода 2018 года. И если в январе-марте ежемесячные поставки были на уровне миллиона тонн, то в апреле произошли снижение до 788,3 тыс. тонн, в мае — до 771,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт снизился на 564,8 млн долларов до 2,28 млрд долларов.

Россия как-то возместит ущерб Беларуси?

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы выплатить компенсацию всем пострадавшим. Но все упирается в определение размера ущерба.

Ранее Лукашенко оценивал потери от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов (по расчетам «Ведомостей», речь может идти о 271- 435 млн долларов).

При подсчете ущерба Минск учитывал несколько составляющих. «Это ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли», — говорил Лукашенко.

Мозырский НПЗ даже выставил претензии «Роснефти» за поставленную загрязненную нефть в размере 155 млн долларов. Белорусская компания обосновала их тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью 185 млн долларов, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой.

В России с таким подходом не согласны. Москва не готова платить за упущенную выгоду Беларуси. К тому же вся загрязненная нефть с территории Беларуси возвращена в Россию. Взамен в Беларусь будет поставлена чистая нефть.

Скорее всего, сумму компенсаций определят по итогам года — с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларусь и ее транзита через белорусскую территорию, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Сейчас данным вопросом занимается совместная белорусско-российская рабочая группа.

Пока определенно можно сказать, что потери Мозырского НПЗ от поломок оборудования из-за поставок «грязной» нефти составили 20 млн долларов, говорил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Для компенсации потерь Беларусь предложила «Транснефти» увеличить с 1 августа 2019 года тарифы на транспортировку нефти на 21,7%. Ранее этот козырь Минск доставал при переговорах с Москвой при компенсации налогового маневра в нефтяной сфере (пока на том фронте без перемен).

Вице-премьер России Дмитрий Козак признал, что белорусские требования по повышению тарифа справедливы, поскольку в Беларуси действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и в Европе. «Мы поэтапно выровняем эти тарифы и примем решение», — сказал Козак.

По контракту тарифы индексируются на уровень инфляции один раз в год, если стороны не могут найти консенсуса. В настоящее время стороны продолжают переговоры. «В целом, мы близки к договоренности [по тарифу на транзит нефти]», — сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Справедливости ради стоит сказать, что Беларусь смогла заработать несколько миллионов долларов на откачке «грязной» нефти обратно в Россию.

Россия подмешивает «грязную» нефть в чистую. Она может вернуться в Беларусь?

Изначально российские власти планировали продавать с дисконтом часть «грязной» нефти. Танкеры с уцененным сырьем были обнаружены в портах стран Азии и Европы. Однако большого ажиотажа данное предложение не вызвало. Скидка была небольшая. Да и не все НПЗ рисковали перерабатывать загрязненную нефть.

На минувшей неделе стало известно, что нефть с повышенным содержанием хлорорганики, вытесненная в Россию, будет частично перерабатываться на российских НПЗ. Данную информацию подтвердил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов. Нефть с высоким содержанием хлорорганики также подмешивается в экспортные чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов «Транснефти». По словам российских властей, это приведет к росту уровня содержания хлорорганики с 1−3,5 до 5 миллионных долей (parts per million, ppm). Согласно техрегламенту, принятому странами ЕАЭС, с 1 июля содержание органических хлоридов в нефти не должно превышать 6 ppm.

Повышенное содержание хлорорганики сохранится по крайней мере до середины 2020 года, а может затянуться и до 2021-го, сообщает Рейтер. Нефтекомпании РФ не согласились с предложенной схемой, поскольку, по их мнению, рост содержания органических хлоридов в нефти приведет к изменению качества Urals и окажет негативное влияние на ее стоимость, а также потребует дополнительных технических решений от НПЗ.

В Беларуси заявляют, что качество поступающего сырья тщательно отслеживается и в настоящее время соответствует принятым нормам.