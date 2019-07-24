Доклад Мюллера в Конгрессе США: ожидания и перспективы 24.07.2019, 8:11

Роберт Мюллер

Экс-спецпрокурор Роберт Мюллер выступает с докладом о российском вмешательстве в выборы сегодня.

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер готовится дать в среду показания в Юридическом комитете и Комитете по разведке Палаты представителей, однако ясно одно: опытный прокурор и бывший директор ФБР не раскроет никакой информации, кроме той, что содержится в его итоговом докладе, поданном генпрокурору Уильяму Барру, сообщает «Голос Америки».

«Доклад – это и есть мои показания», – заявил Мюллер, выступая 29 мая в Минюсте.

Министерство юстиции в понедельник направило Мюллеру письмо, подчеркнув, что он «должен держаться в границах» публичной версии доклада и не может «обсуждать поведение третьих лиц, которым не были предъявлены обвинения».

Однако и демократы, и республиканцы в обоих комитетах заявляют, что это не помешает им задавать Мюллеру жесткие вопросы с целью получить дополнительные сведения.

Демократ Джеррольд Надлер, возглавляющий Юридический комитет, во вторник сказал в интервью CNN, что Мюллеру «не обязательно следовать указаниям, которые содержатся в этом письме».

«Он не работает на них (Министерство юстиции), а это письмо требует от него того, что не входит в полномочия ведомства, даже если бы он до сих пор на него работал», – подчеркнул Надлер.

Что касается миллионов американцев, которые не знакомы с текстом 448-страничного доклада, то им предстоит напрямую от Мюллера узнать подробности о том, как Россия пыталась повлиять на исход выборов 2016 года в пользу Дональда Трампа и как Трамп, уже став президентом, неоднократно пытался вмешаться в ход расследования.

Пока вокруг самых ожидаемых за долгое время слушаний в Конгрессе кипят политические страсти, напомним о ключевых выводах доклада и попробуем спрогнозировать, как законодатели попытаются направить ход беседы в нужное им русло.

Что говорится в докладе:

- Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года «масштабным и систематическим образом». Вмешательство проводилось в рамках двух тайных операций. Во-первых, российская разведка взломала компьютеры и сети Демократической партии, похитив конфиденциальную информацию и впоследствии опубликовав ее на сайте WikiLeaks с целью подорвать авторитет кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Во-вторых, российское предприятие под названием «Агентство интернет-исследований» проводило целенаправленную кампанию в соцсетях, агитируя за Трампа и против Клинтон.

- Имели место многочисленные контакты между предвыборным штабом Трампа и лицами, связанными с российским правительством. Среди этих контактов – «деловые связи, предложения помощи предвыборной кампании, предложения организовать личную встречу кандидата Трампа и (российского президента Владимира) Путина, предложения организовать встречи сотрудников предвыборного штаба с представителями российского правительства, а также политические инициативы, нацеленные на улучшение отношений между США и Россией».

- Хотя Москва пыталась повлиять на выборы, а члены предвыборного штаба Трампа рассчитывали получить выгоду от информации, опубликованной сайтом WikiLeaks, расследование нашло мало свидетельств того, что предвыборный штаб «вступил в сговор или сотрудничал» с Россией с целью повлиять на исход голосования.

- В рамках расследования возможного воспрепятствования правосудию со стороны Трампа команда Мюллера изучила 11 поступков президента, от увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года до последующих попыток добиться отставки Мюллера.

- При этом спецпрокурор оставил без определенного ответа вопрос о том, являлись ли какие-либо из этих действий преступлением. Поясняя свое решение, Мюллер сослался на давнюю политику Минюста, запрещающую выдвигать федеральные обвинения в отношении действующего президента. По его словам, если против президента нельзя выдвинуть обвинения, было бы «несправедливо» рекомендовать выдвижение обвинений, поскольку он не может отстаивать свою невиновность, находясь в должности. «Таким образом, выдвижение обвинений в преступлении в отношении президента не входило в число вариантов, которые мы могли рассматривать», – отметил Мюллер.

- Хотя спецпрокурор снял с президента подозрения в сговоре с Россией, он заявил, что не может сделать этого в отношении воспрепятствования правосудию, заявив: «Если бы мы были уверены, что президент не совершал преступления, мы бы так и сказали».

Учитывая, что Мюллер вряд ли выйдет за рамки доклада, контролирующие Палату представителей демократы говорят, что даже простое цитирование отрывков из доклада поможет проинформировать американских граждан о сути расследования. Как показал недавний опрос, полный текст читали всего 3 процента американцев.

«Это весьма изобличительный набор фактов, – заявил в воскресном интервью CBS глава Комитета по разведке Адам Шифф. – Кто лучше сможет оживить их, чем человек, проводивший расследование?»

Демократы также считают слушания возможностью продемонстрировать «доказательства» того, что Трамп пытался воспрепятствовать расследованию. Если Мюллер откажется выводить обсуждение за рамки доклада, они просто будут ссылаться на конкретные разделы, прося спецпрокурора прокомментировать их содержание.

Ответы Мюллера, скорее всего, разочаруют демократов, поскольку он в своем докладе ни разу не характеризует действия Трампа как «доказательства» воспрепятствования правосудию.

Некоторые демократы могут также попытаться дискредитировать Барра, который, посовещавшись с другими сотрудниками Минюста, пришел к выводу, что Трамп правосудию не воспрепятствовал. Это решение глубоко возмутило демократов. В ходе недавнего слушания в Конгрессе Барра спросили, согласился ли Мюллер с его решением. Он сказал, что не знает.

Республиканцы настаивают на том, что после 22-месячного расследования, в ходе которого не было найдено никаких инкриминирующих свидетельств против Трампа, дело следует закрыть. Однако они также дали понять, что планируют задавать Мюллеру вопросы об истоках расследования, которые они находят сомнительными.

Республиканцы давно говорят о том, что расследование было начато на базе подборки материалов о связях Трампа с Россией, которая впоследствии была дискредитирована. Они также считают, что расследование было предвзятым по отношению к президенту, приводя в качестве доказательства переписку между двумя бывшими сотрудниками ФБР, которые некоторое время работали в команде Мюллера. В этой переписке содержатся многочисленные комментарии, направленные против Трампа.