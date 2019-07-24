закрыть
24 июля 2019, среда, 10:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

ЧП в белорусской армии: Минобороны озвучило цифры

14
  • 24.07.2019, 8:44
  • 3,817

Ведомство провело круглый стол по осеннему призыву по новым правилам.

В Беларуси в год происходит три-пять суицидов среди военнослужащих.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров на заседании круглого стола «Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки», сообщает «Солидарность» .

— В 1995 году было 102 погибших и 42 самоубийства. Для нас это не статистика, а трагедия. Как и трагедия то, что в последние годы — три-пять суицидов в год, — цитирует его слова БелаПАН.

При этом, по мнению Макарова, вероятность погибнуть вне армии выше, чем в период прохождения срочной службы.

Пресс-секретарь Минобороны негативно воспринял критику журналистов в адрес ведомства за то, что оно неоперативно сообщает о трагедиях в Вооруженных силах, а информацию приходится получать из неофициальных источников.

— Ну не нужно каждый отдельный случай, причины которого будут устранены, выносить на всеобщее обозрение. Нужно ли нам лишний раз будоражить народ? Должен быть разумный баланс, нужно разбираться с каждым случаем, — отметил консультант главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев