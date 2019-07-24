ЧП в белорусской армии: Минобороны озвучило цифры 14 24.07.2019, 8:44

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Ведомство провело круглый стол по осеннему призыву по новым правилам.

В Беларуси в год происходит три-пять суицидов среди военнослужащих.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров на заседании круглого стола «Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки», сообщает «Солидарность» .

— В 1995 году было 102 погибших и 42 самоубийства. Для нас это не статистика, а трагедия. Как и трагедия то, что в последние годы — три-пять суицидов в год, — цитирует его слова БелаПАН.

При этом, по мнению Макарова, вероятность погибнуть вне армии выше, чем в период прохождения срочной службы.

Пресс-секретарь Минобороны негативно воспринял критику журналистов в адрес ведомства за то, что оно неоперативно сообщает о трагедиях в Вооруженных силах, а информацию приходится получать из неофициальных источников.

— Ну не нужно каждый отдельный случай, причины которого будут устранены, выносить на всеобщее обозрение. Нужно ли нам лишний раз будоражить народ? Должен быть разумный баланс, нужно разбираться с каждым случаем, — отметил консультант главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.