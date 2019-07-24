«Тунеядскую» базу могут расширить 16 24.07.2019, 8:55

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Работников ЖЭСов отправили собирать данные по квартирам.

В Беларуси еще зимой были сформированы «тунеядские» базы. Уже с января попавшим в базу пришли значительно потяжелевшие жировки. При этом, отмечают специалисты, многие белорусы попали в базу данных «не занятых в экономике» ошибочно.

На днях еще стало известно, что в Бресте по квартирам «тунеядцев» стали ходить работники ЖЭСов.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь», участнице протестов против «тунеядского» декрета в 2017 году Полине Шарендо-Панасюк:

- Могу сказать, что к нам еще не приходили. Хотя мы с мужем уже более 10 лет не можем устроиться ни на какую работу в Бресте, а ведь у нас двое маленьких детей.

То, что есть люди, которые по ошибке попадают в «тунеядские» базы, демонстрирует непрофессионализм чиновников. Знаем мы, читали, кто сидит в этих комиссиях, составляет базы. Им плевать на простых людей, многое делается спустя рукава. Лукашенковский режим просто стремится поставить белорусов в такое положение, когда, попробуй, докажи, что ты не верблюд.

Они думают так, «внесем в базу побольше безработных. Пусть побегают, попробуют доказать, что не «тунеядцы». Чиновники всеми способами пытаются снять с белорусов, как можно больше денег.

- Как вы оцениваете то, что даже включенным в базу «тунеядцев» по ошибке начисляют повышенную коммуналку?

- Конечно же это несправедливо. Белорусские власти, к сожалению, категорически не хотят видеть нашу страну европейской. Они аж гордятся этим и с презрением отзываются о Европе и ее ценностях, конечно, кроме европейских денег. Деньги им нравятся. Они - единственная ценность для них.

Они сами себе закон, что хотят, то и воротят. Они отступают лишь тогда, когда люди выходят протестовать. Это ярко показали Марши против декрета о «тунеядцах» 2017-го года. Властям нужно, так сказать, «давать по рукам». Они игнорируют даже Конституцию. Если режиму нужны деньги, то он делает все, чтобы их где-то урвать и закон тут на 10-ом месте.

- В Бресте работников ЖЭСа привлекли к поиску «тунеядцев». Теперь они вынуждены ходить по квартирам и «информировать». Ранее на поиск тунеядцев уже отправляли сотрудников МЧС и учителей. Как вы относитесь к подобной практике?

- Нашу семью пока они обходят стороной. Может быть, они опасаются, что мы знаем свои права и сможем дать отпор.

Грустно, что сами учителя, сотрудники МЧС и ЖЭСа допускают такое. Знаете, действующая власть любого госслужащего рассматривает, как рабсилу. Она может этим госслужащим дать любое задание - от фальсификации выборов до создания «тунеядских» баз.

Их рассматривают не как, например, работников ЖЭСа, у которых есть определенные обязанности, а тех, кто может параллельно с непосредственной работой ходить по квартирам, собирать данные. Отношение к госслужащим такое, что им могут поручить выполнять самую грязную работу.

- А самих госслужащих не смущает моральная сторона возложенных на них «задач»?

- Скажу так, в Беларуси существует большой проблема — безработица. Люди всеми правдами и неправдами стремятся занять хоть какое-то место. На госслужбу, в основном, устраивают с помощью родственников, используют блат. Понятно дело, что устроившись подобным образом многие просто вынуждены выполнять все абсурдные приказы начальства. Госслужащих очень сильно обрабатывают.

То есть, нормальный человек в современной Беларуси не стремится попасть в госслужащие. Разве добровольно кто-то согласится лезть в чужие квартиры?

- Что бы вы посоветовали люди, к которым наведываются с проверкой из «тунеядской» комисси?

- Знаете, если бы ко мне пришли эти товарищи, то я бы их на порог не пустила и другим это советую. Конечно, реальность в Беларуси такова, что для этого надо личное мужество и хоть немного ориентироваться в ситуации в стране. Нужно понимать, что если к вам пришли представители власти, то это не значит, что они действуют законно и имеют право что-то требовать, получать сведения.

В нашем случае именно государствo выступает антагонистом закона.

- Уже с 1 октября безработные будут платить по повышенным тарифам не только за подогрев воды, но и за газ с отоплением. Какую реакция это может вызвать

- Сегодня мы видим, что, в отличие от 2017-го года, власти поступают более расчетливо и хитро. Они якобы не записывают в «тунеядцы» всех скопом, а выбрали определенную категорию людей.

Например, в Бресте, именно по официальным данным, в базу попали 23 тысячи человек.Тем не менее, очевидно, что лишь одна категория попавших в «тунеядскую» базу не даст режиму тех ресурсов, на которые он рассчитывает.

Из этого логично сделать вывод, что они будут расширять «тунеядскую» базу. По мере же ее расширения социальное напряжение будет увеличиваться и могут повториться протесты 2017-го года, которые могут стать еще более масштабными.

Ведь если в 2017-м году они хотели разовой оплаты «тунеядского» налога, то сейчас каждый месяц начисляют непомерные коммунальные платежи относительно реальной белорусской зарплаты. В Бресте, например, уже стабильно зарплаты одни из самых маленьких в стране, а цены бывают больше, чем в том же Минске.

Может, еще не все ощущают, но уверена, что все больше и больше белорусов почувствует на себе этот декрет Лукашенко.

- Как вы считаете, к протестам в Бресте, которые сейчас проходят против аккумуляторного завода, могут ли присоединиться и записанные в «тунеядцы»?

- Действительно, можно сказать, что в Бресте в последние годы сложилась традиция сопротивления и солидарности. Это факт. В городе проходят не какие-то стихийные бунты, а уже сложилась именно традиция. Осенью протест вполне может разрастись.

Особо хочу отметить отношение властей к работающим за границе. Недавно прочла, что «тунеядцы» перечислили из-за границы в Беларусь более миллиарда долларов. Разве отношение властей к ним справедливо Это самое настоящее свинство и подлость!

Нормальное правительство радовалось бы, что люди снимают экономическое напряжение, перечисляя в страну деньги своим семьям, которые здесь их и будут тратить. Мало того, что режим здесь людям не дает работать, так еще хочет залезть в карман и к тем, кто работает за границей! Хотя иного от этой власти ожидать уже не приходится.

В общем, хочу сказать, что людям во всех городах страны нужно объединяться по примеру того же Бреста и давать отпор.