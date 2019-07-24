В России установили «бомбу» на пути кортежа Путина 24.07.2019, 8:59

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Инцидент произошел в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге задержали двух местных жителей, положивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина во время его визита 9 июля. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным издания, один из задержанных — 19-летний Михаил Трачум. Имя второго мужчины установить не удалось, но Znak.com отмечает, что он работает дворником и убирал один из дворов возле маршрута следования президентского кортежа.

«Парни сидели, выпивали и вдруг решили проверить — а что будет если… Раздобыли коробку наподобие обувной, снарядили ее всяким хламом так, чтобы это было похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство — ред.), перевязали все это бантиком и выставили на дорогу», — рассказал изданию источник в силовых структурах.

Информация о найденном подозрительном контейнере на пути следования кортежа появилась еще 9 июля. Правоохранительные органы задержали мужчин на следующий день, однако подробности происшествия стали известны только сейчас. На допросе задержанные рассказывали, что хотели проверить, насколько оперативно среагируют силовики.

По информации издания, сейчас Михаил Трачум находится на свободе. В данный момент ведется доследственная проверка, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Ранее, в 2015 году, Трачума приговорили к 60 часам обязательных работ за кражу (ч. 2 ст. 158 УК).