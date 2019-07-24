Клип на песню «Богемская рапсодия» набрал более миллиарда просмотров на YouTube 3 24.07.2019, 9:34

Это рекорд для видео, снятых до 1990 года.

Официальный клип на песню британской группы Queen «Богемская рапсодия» набрал более миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube, сообщает nv.ua.

Клип установил рекорд YouTube для видео, снятых до 1990 года.

«Для нас большая честь, что Богемская рапсодия набрала миллиард просмотров на YouTube. Мы хотим поблагодарить всех вас и отпраздновать это достижение с нашими поклонниками по всему миру», — заявили основатели группы барабанщик Роджер Тейлор и гитарист Брайан Мэй.