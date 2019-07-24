Ответственных за дождь, солнце и ветер наверняка уже наметили 12 Вероника Белова, «Солидарность»

24.07.2019, 9:47

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Почему надо разогнать министерство сельского хозяйства Беларуси.

Лукашенко назначил ответственных за урожай. И это вовсе не министр сельского хозяйства и даже не руководители райисполкомов. Теперь следить за роторной жаткой и колосистостью ржи поручено премьер-министру Румасу и министру МВД Караеву.

— По топливу мы договорились — это ответственность правительства и лично Сергея Румаса. По топливу и удобрениям ищите схемы: как только возможно, надо поддержать, — отметил Лукашенко во время селекторного совещания. Он также поручил при необходимости поддержать хозяйства зерноуборочной техникой, но при этом обеспечить контроль за ее правильным хранением.

И уже, обращаясь к министру МВД, правитель добавил:

— Юрий Хаджимуратович, пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.

В общем, за урожай можно не беспокоится. Он в надежных руках министра МВД. Хотя возникает справедливый вопрос: а чем тогда занято министерство сельского хозяйства, если даже удобрениями должен заниматься целый премьер?

Казалось бы, раз министерство не справляется с тем, с чем по идее должен бы справляться обычный руководитель колхоза, так, может, и не нужно нам такое министерство. Назначим отдельного члена правительства по конкретному плодоовощному продукту (если вдруг не хватит, подключим депутатов) — и будем ждать процветания.

Румас пусть наблюдает, как колосятся поля и после отчитается стране по хлебу. Мясниковичу, как старожилу, дадим, стратегически важный продукт — белорусский картофель. Кочановой — что-нибудь романтическое, например яблоневый (нет, лучше вишневый) сад. Ну а министр МВД, как и планировалось, будет отпугивать покушающихся на наши небывалые урожаи ворюг и нечистых на руку трактористов.

При такой схеме враз заживем припеваючи. Тем более что схема-то опробована. Вы же помните, как Лукашенко раздавал предприятия членам правительства для кураторства. Так, Румасу достался МТЗ, Мясниковичу — БЕЛАЗ, не обидели и других товарищей. Почувствовали, как рванули с тех пор наши предприятия?

А ранее эти же лица получили целые страны, чтобы курировать там экспорт. Тоже, как видите, сплошное процветание.

Осталось только немного поднажать по картошке, морковке и свекле — и будем в шоколаде. Ах да, еще же погоду не отрегулировали! Но тут, думаю, тоже не заржавеет. Ответственных за дождь, солнце и ветер наверняка уже наметили.

Вероника Белова, «Солидарность»