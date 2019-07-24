Алексея Навального задержали во время утренней пробежки 3 24.07.2019, 9:58

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Алексей Навальный

Российского оппозиционного политика доставили в отделение полиции.

Московская полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, когда тот вышел на утреннюю пробежку, сообщил он сам в инстаграме, передает «Сноб».

Судя по видеосообщению, опубликованному Навальным, политик находится в отделе полиции по Даниловскому району города.

По словам оппозиционера, утром он вышел из дома на пробежку и купить жене цветы, поскольку у нее день рождения. Около подъезда его встретил автобус с ОМОНом. Причины задержания Навального пока неизвестны.

На митинге 20 июля Навальный пообещал организовать 27 июля акцию у мэрии Москвы, если в течение недели власти не зарегистрирует всех независимых кандидатов.

Что еще известно

Утром 24 июля в Москве полицейские задержали гражданских активистов Константина Котова и Александра Арчагова, когда те выходили из подъездов своих домов, сообщает «ОВД-Инфо». Причины их задержания также неизвестны.

Ранее на Арчагова составили два протокола за акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня в Москве: о неповиновении требованиям полицейского и об участии в акции, повлекшей помехи движению пешеходам и транспорту.