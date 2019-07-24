закрыть
24 июля 2019, среда, 10:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Лукашенко оказался лузером в той области, где считал себя экспертом»

6
  • 24.07.2019, 10:10
  • 1,336

На селекторном совещании диктатор говорил о «бешеной гибели пчел».

На селекторном совещании Лукашенко дал ответственные поручения госчиновникам, колхозникам рассказал, что сеять и как собирать урожай, сообщает «Белсат».

Ответственными за сбор назначили не руководителей хозяйств, а премьер-министра и министра внутренних дел.

Ни июньская засуха, ни июльские ливни – не помеха. Лукашенко собрал руководителей областей и чиновников и в приказном стиле определил – урожай зерна должен быть в полтора раза больше прошлогоднего:

«Надо задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 миллионов тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже 9 нельзя!»

Оптимистично, но реалистично ли? Журналисты спросили у жителей деревни на Могилевщине:

«Нет, если говорить честно, то нет. Засуха была, совсем мелкое зерно».

«В прошлом году было лучше. Не будет лучше! Погода совсем не дает! Не дает даже комбайном выходить в поле. Зерно все полегло!»

«Должен быть урожай! Может и не столько, сколько в прошлом году, но будет!»

Надеяться, однако, не приходится, считает специалист в сельском хозяйстве Петр Мигурский: «И оставшаяся надежда только на приписки». Затем добавляет: даже прошлогодний урожай был недостаточным:

«Недобор мяса и особенно недобор молока, который сейчас ощущается в Беларуси, это как раз результат того, что не заготовили соответствующее количество кормов».

На селекторном совещании Лукашенко предостерег от излишнего засевания рапсом и несвоевременной химической обработки:

«В России бешеная погибель пчел. (…) Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким».

Не забыл Лукашенко и о необходимости борьбы с пьянством и приписками на хозяйствах. По словам политика Анатолия Лебедько («Европейский диалог»), селекторные совещания Лукашенко вызывают лишь сарказм и улыбку, но не имеют реального результата:

«Мы сегодня не выдерживаем конкуренции с поляками, мы не будем конкурентными через несколько лет и с украинцами. И это означает, что большой эксперт в сельском хозяйстве Александр Лукашенко в той области, где он на самом деле получил какие-то знания и имел определенный опыт, и здесь он оказался лузером».

Селекторное же совещания, по словам Анатолия Лебедько, это просто стиль правления Лукашенко, который за последние 25 лет так и не изменился. Другое дело, что в последние годы их стало намного меньше. Последнее такое заседание состоялось в 2017 году.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев