«Лукашенко оказался лузером в той области, где считал себя экспертом» 6 24.07.2019, 10:10

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На селекторном совещании диктатор говорил о «бешеной гибели пчел».

На селекторном совещании Лукашенко дал ответственные поручения госчиновникам, колхозникам рассказал, что сеять и как собирать урожай, сообщает «Белсат».

Ответственными за сбор назначили не руководителей хозяйств, а премьер-министра и министра внутренних дел.

Ни июньская засуха, ни июльские ливни – не помеха. Лукашенко собрал руководителей областей и чиновников и в приказном стиле определил – урожай зерна должен быть в полтора раза больше прошлогоднего:

«Надо задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 миллионов тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже 9 нельзя!»

Оптимистично, но реалистично ли? Журналисты спросили у жителей деревни на Могилевщине:

«Нет, если говорить честно, то нет. Засуха была, совсем мелкое зерно».

«В прошлом году было лучше. Не будет лучше! Погода совсем не дает! Не дает даже комбайном выходить в поле. Зерно все полегло!»

«Должен быть урожай! Может и не столько, сколько в прошлом году, но будет!»

Надеяться, однако, не приходится, считает специалист в сельском хозяйстве Петр Мигурский: «И оставшаяся надежда только на приписки». Затем добавляет: даже прошлогодний урожай был недостаточным:

«Недобор мяса и особенно недобор молока, который сейчас ощущается в Беларуси, это как раз результат того, что не заготовили соответствующее количество кормов».

На селекторном совещании Лукашенко предостерег от излишнего засевания рапсом и несвоевременной химической обработки:

«В России бешеная погибель пчел. (…) Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким».

Не забыл Лукашенко и о необходимости борьбы с пьянством и приписками на хозяйствах. По словам политика Анатолия Лебедько («Европейский диалог»), селекторные совещания Лукашенко вызывают лишь сарказм и улыбку, но не имеют реального результата:

«Мы сегодня не выдерживаем конкуренции с поляками, мы не будем конкурентными через несколько лет и с украинцами. И это означает, что большой эксперт в сельском хозяйстве Александр Лукашенко в той области, где он на самом деле получил какие-то знания и имел определенный опыт, и здесь он оказался лузером».

Селекторное же совещания, по словам Анатолия Лебедько, это просто стиль правления Лукашенко, который за последние 25 лет так и не изменился. Другое дело, что в последние годы их стало намного меньше. Последнее такое заседание состоялось в 2017 году.