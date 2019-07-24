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Как выглядит революция в украинской политике

  • 24.07.2019, 10:21

Три электоральные карты, которые отвечают на все вопросы.

На внеочередных парламентских выборах в Украине с большим отрывом лидирует президентская партия «Слуга народа» — у нее больше 43 процентов голосов. Кандидаты от этой партии побеждают и в большинстве одномандатных округов. Мы собрали данные о победителях и о тех, кто занял вторые места, в каждом округе. Вот как победители и проигравшие распределены на карте Украины, пишет сайт theБабель.

Вот какие партии победили в избирательных округах на территории Украины. Партия «Слуга народа» победила в большинстве областей, за исключением Донецкой и Луганской — здесь первое место у партии «Оппозиционная платформа — За життя». В трех округах Львовской области победил «Голос», в одном — «Европейская солидарность».

Если взять карту вторых мест партий, то видно, что региональное разделение до сих пор сохраняется. Большинство вторых мест у «Оппозиционной платформы — За життя» — в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях. «Слуга народа» на вторых позициях в Донецкой и Луганской областях. «Батьківщина» на втором месте в округах Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. «Европейская солидарность» на вторых местах по Киеву и Киевской области, а также в нескольких округах Львовской области. У «Голоса» большинство вторых позиций по округам Львовщины. Партия премьера Владимира Гройсмана «Украинская стратегия» — на вторых местах в большинстве регионов Винницкой области.

Вот какие кандидаты побеждают в одномандатных округах. Кандидаты-мажоритарщики от «Слуги народа» победили в большинстве областей и во всех округах Киева. Кандидаты от «Оппозиционной платформы — За життя» побеждают в нескольких округах в Донецкой области и в одном в Луганской. Здесь также прошли несколько кандидатов от «Оппозиционной платформы». Кандидаты-самовыдвиженцы побеждают в большинстве округов Винницкой, Волынской и Закарпатской областей. По одному кандидату прошло от партий «Единый центр», «Свобода», «Самопомощь», «Белая Церковь вместе».


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