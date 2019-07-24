На дне Балтийского моря нашли старинный корабль 24.07.2019, 10:26

Иллюстрационное фото

Судно было спущено на воду во времена Христофора Колумба и Леонардо да Винчи.

Исследователи обнаружили превосходно сохранившиеся обломки древнего судна, пролежавшего на дне Балтики целых пять веков. Об этом пишет «Популярная механика».

Учитывая невероятную сохранность находки, археологам не составило труда идентифицировать корабль как судно эпохи Возрождения. Вероятно, оно было спущено на воду в конце XV — начале XVI века, во времена Христофора Колумба и Леонардо да Винчи.

Точное происхождение корабля пока не установлено. Все дело в том, что для данной эпохи давать кораблям названия не было стандартной практикой. На данный момент судно промаркировано как Okänt Skepp — «Неизвестный корабль» на шведском языке.

Морской археолог Родриго Пачеко-Руиз отмечает, что корабль «затонул словно вчера — у него целы все мачты и почти не поврежден корпус». По его словам, на главной палубе обнаружена редкая находка — лодка, которая использовалась для транспортировки экипажа на корабль и обратно. Она так и осталась на своем месте, будучи прислоненной к главной мачте.

Первые намеки на то, что на глубине 140 метров ниже уровня воды прячется кое-что интересное, появились еще в 2009 году, когда гидролокатор Морской администрации Швеции обнаружил нечто необычное. Но только спустя десятилетие стала известна истина — и произошло это совершенно случайно. MMT использовался для обследования морского дна при прокладке газопровода; и там, вынырнув из мрака, перед глазами инженеров возник удивительный корабль.

Для более детального изучения корабля ученые развернули дистанционно управляемые транспортные средства (ROV) с палубы Stril Explorer. Они использовались для проведения фотограмметрической съемки затонувшего судна, предоставляя подробные 3D-модели высокого разрешения, которые исследователи могли бы изучить более детально.

Выяснилось, что сохранилась даже часть оснастки, бушприт и фрагменты декоративного транца. Даже насосы сохранили свою форму, а на орудийной палубе все еще можно увидеть поворотные орудия. В чем же секрет? Исследователи уверены, что все дело в холодных и соленых водах на глубине Балтийского моря. Такая среда менее гостеприимна для морской жизни, которая обычно и является главной причиной быстрого разрушения дерева, попавшего в воду.