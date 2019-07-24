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Белорусы собрали деньги на свет Валентине Бородулиной на несколько лет вперед

  • 24.07.2019, 10:31
ФОТО: ГЛЕБ ЛОБОДЕНКО

Задолженность за свет составляла 917 рублей.

Вдове народного поэта Рыгора Бородулина Валентине собрали деньги на свет на несколько лет вперед. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил общественный деятель Глеб Лободенко. Энергосбыт был поражен этой акцией небезразличных белорусов по поддержке вдовы народного поэта Рыгора Бородулина. «За свет для Валентины Бородулиной поступило 650(!) платежей», — пишет Лободенко.

Как сообщал сайт Сharter97.org за свет 80-летней Бородулиной, которая после смерти в 2014 году мужа живет одна, составляла 917 рублей. В квартире с электроплитой было отключено электричество. Деньги были собраны быстро и задолженность ликвидировали, свет в квартире оперативно подключили.


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