Василий Шлындиков: Чтобы было меньше коррупции, надо менять всю систему в Беларуси 3 24.07.2019, 10:40

ВАСИЛИЙ ШЛЫНДИКОВ

Сейчас ради звездочек на погонах отправляют за решетку невиновных людей.

Бывший глава предприятия «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал преследование и освобождение главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача.

Напомним, что на днях Первомайский районный суд Минска оправдал по всем выставленным обвинениям главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача.

Государственный обвинитель потребовал для Головача 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина более четырех лет находился в СИЗО, по первому делу суд уже выносил ему оправдательный приговор, но на него опять завели уголовное дело.

Василий Шлындиков прокомментировал ситуацию для «Радыё Рацыя»:

- То, как велось следствие, и как практически невиновного человека держали более четырех лет в изоляторе, характеризуют белорусскую систему: если кому-то хочется получить звездочки на погоны, что ради этого не брезгуют никакими методами.

Кого они уничтожают? В первую очередь тех, кто работает на эту страну, создателей. Но систему это не интересует, ей интересна отчетность.

В общем, история Андрея Головача просто уникальна. Лично я не слышал, чтобы такие случаи были где-то еще в мире. Это уметь надо - около пяти лет продержать человека за решеткой ни за что. Я считаю, что за экономические преступления человек вообще не должен сидеть в СИЗО. Пусть он находится под домашним арестом, чтобы иметь возможность компенсировать ущерб, если виноват. Но зачем уничтожать экономическую элиту общества?»

- Так борьба же с коррупцией идет…

- Надо менять систему, чтобы меньше было коррупционеров. Там, где частное хозяйство, мало коррупции на предприятиях.

А вот в государственных структурах этого хватает. И получается, что среди руководителей государственных предприятий коррупционеры чуть ли не через одного.

Так что в скором времени пациентов лечить будут прокуроры, и экономику поднимать будут тоже они. Бывший заместитель генерального прокурора Архипов, который также попал за решетку, а затем его послали возглавлять колхоз, думаю, хорошо знает, что это такое - управлять хозяйством.