Белорусы брали кредиты и продавали квартиры ради «воздушных» домов 18 24.07.2019, 11:15

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Иллюстрационное фото

История, в которой обманутые есть, а уголовного дела нет.

Обещать — не значит построить. В этой незамысловатой истине довелось убедиться почти двум десяткам белорусов, доверившим свои деньги компании «Малан Строй», пишет onliner.by.

Собрав щедрый урожай предоплат, некогда надежный застройщик исчез со всех радаров, не оставив на большинстве участков даже намека на проведение работ. Теперь пострадавшие, нашедшие друг друга благодаря интернету, подбивают частные и коллективные убытки, а заодно удивляются: как же так, по их прикидкам, директор компании «накосил» по стране сотни тысяч рублей, а уголовное дело на него никак не заводится — «в настоящее время достоверно не установлен умысел на совершение мошеннических действий».

Самый везучий из всех

Минчанин Антон — один из тех, кто в решающий момент поставил все на Смолевичи. Молодой человек не только поверил в светлое будущее города-спутника, но и решил перевезти сюда семью, когда построит дом. Благо с участком площадью 15 соток подсобило государство.

Не имея ранее никаких отношений со строительством, Антон стал искать подрядчика, который бы за честную цену сделал «коробку» под отделку. На глаза попался ныне треклятый «Малан Строй».

— После раздумий и совещаний с родственниками решил, что буду строить каркасный дом: он теплый, а значит, зимой не придется сильно тратиться на обогрев, вдобавок возводится он достаточно быстро. Рассчитывал, что опытный подрядчик справится с задачей месяца за три. А чистовую отделку мы уж потом сделаем своими силами, — объясняет, как все закрутилось, минчанин. — Фирму выбирал в первую очередь по отзывам: перечитал все форумы и сайты, ничего крамольного про «Малан Строй» не нашел. Наоборот, ни одного мало-мальски негативного отзыва.

И действительно, в 2017-м, когда Антон решился на строительство, «малановцы» процветали. В сети без труда можно отыскать отзывы такого рода: «В восторге от каркасного дома! Обратились в „Малан Строй“ и не пожалели! Ребята работают качественно и по адекватным ценам! Построили нашей семье каркасный дом, площадь у нас получилась 140 м2! Свой дом — это счастье!» Или вот: «Строили дом прошлым летом, прошел год, и можем с уверенностью сказать, что ребята — молодцы! Возникали сложности, конечно, но общее впечатление очень хорошее. Дом теплый, столярка — на отлично, полы — на отлично, крыша, окна — все супер. И все получилось очень быстро, с опережением сроков». Ну как тут не соблазниться и не поверить в то, что в сфере строительства наконец появились порядочные граждане? Солидности добавляли и публикации в СМИ.

— Пришел в офис на Харьковской, там меня нормально встретили, проконсультировали. В общем, ничего не предвещало проблем в будущем. Договорились, что за $29 тыс. по курсу «Малан Строй» возведет мне одноэтажный дом на 86 «квадратов». Приступить к работам они должны были 17 августа 2017 года, а закончить — уже 17 ноября. Мне это отлично подходило. Была даже надежда встретить Новый год в новом доме.

Стоя посреди недостроя, Антон показывает, где у него должны быть кухня-гостиная, три небольшие спальни, топочная, прихожая. Забегая вперед, скажем, что Антон — один из самых удачливых клиентов компании за последние «кризисные» годы: ему хоть что-то да построили и есть что показать. Остальные обратившиеся в Onliner не получили ровным счетом ничего.

— По деньгам расклад был такой: $10 тыс. в эквиваленте у нас было своих, еще $19 тыс. планировали взять в кредит. С «малановцами» договорились о том, что личные деньги идут на старт строительства, а когда они будут выработаны, подключатся банковские. Я перевел первую сумму. Но вместо того чтобы увидеть на участке активные работы, раз за разом обнаруживал пустоту — ни людей, ни материалов. Становилось понятно, что сроки уже сдвигаются. Когда я звонил в компанию, мне начинали объяснять: погода не та, материалы нужные не подвезли. Звучало это вполне правдоподобно, поэтому я поначалу не паниковал: все-таки это стройка, не всегда процесс идет строго по плану, — говорит минчанин.

Наконец «малановцы» появились на участке и занялись фундаментом. Вслед за этим принялись возводить каркас. Казалось, что теперь-то дело пойдет, а потому Антон без тени сомнения перевел на счет фирмы часть кредитных денег, причем сумма явно опережала объем проделанных работ. Но стоило только рублям осесть на чужом счете, как движение на участке прекратились.

— У меня уже закрались сомнения, но на связь менеджеры и руководство выходили, успокаивая, что проблема в погоде, а не в них (тогда действительно шли дожди). Когда до окончания срока действия договора оставался примерно месяц, рабочие снова начали возиться с каркасом. Трудились они до декабря, и, так как работы шли, я согласился продлить договор до мая. Как только бумаги были подписаны, стройка заглохла.

Вернуться к проекту «Малан Строй» соизволил только в апреле 2018 года, да и то после настойчивых звонков Антона. В самой компании за время смолевичского простоя произошли перемены: директором вместо Андрея Юркойтя стал Андрей Малышко. К слову, оба Андрея, на удивление, имеют одинаковое достаточно редкое отчество — Чеславович.

— Мне сделали кровлю и выставили счет для оплаты. Я, как ответственный заказчик, перевел деньги. Вы, наверное, уже понимаете, что история повторилась: как только тысячи улетели на счет «Малана», строителей и след простыл. Теперь уже якобы все ушли в отпуска.

Осознав, что ничего хорошего уже не выйдет, а дом строится почти год, Антон обратился в Общество защиты прав потребителей. Там посоветовали сделать экспертизу, которая определила бы, на какую сумму реально настроили «малановцы». Обследовав дом, специалисты пришли к выводу, что на все про все потрачено не более 16 тыс. белорусских рублей. Антон же к тому моменту перечислил застройщику уже 54 тыс. — то есть почти всю сумму.

В сентябре 2018-го минчанин обратился в суд, чтобы с помощью Фемиды вернуть свои деньги. После долгих споров и утомительных заседаний стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому «Малан Строй» должен вернуть Антону внесенные средства, оставить объект и выплатить небольшую компенсацию — как говорится, бумага все стерпит. Понятно, что ничего из этого не произошло. Судебные исполнители, к которым позже обратился минчанин, тоже не помогли: счета «Малана» оказались пустыми, имущества ноль, а значит, и взыскать нечего.

— С момента начала строительства прошло уже почти два года. Как видите, дома у меня по-прежнему нет — приходится самому потихоньку достраивать, как умею. На погашение кредита уходит больше половины зарплаты. А ведь еще и жить за что-то надо и стройку продолжать, иначе исполком заберет землю… — подводит свои итоги сотрудничества с «Малан Строем» Антон.

Продал квартиру и вложился в мечту

Дмитрий — тоже минчанин, правда, переехать из столицы он решил в другой спутник — Дзержинск: семье с тремя детьми стало тесно в обычной «двушке».

— Дом для меня — давняя мечта: при небольших минусах, которые в основном сводятся к хозяйственным вопросам, ты получаешь огромное количество плюсов. Поэтому вместо поиска большой квартиры мы с женой озаботились подбором подходящего места для будущей стройки. Хотели, чтобы в населенном пункте была вся инфраструктура и досуг для детей. Однажды увидели объявление о продаже участка со старым домом в Дзержинске. Съездили, посмотрели и поняли, что это наше. Взяли кредит и в сентябре 2018-го купили землю, рассчитывая, что «родной» домик пойдет под снос, а на его месте вырастет 140-метровый «каркасник».

Нелегкая вывела Дмитрия на «Малан Строй», который к тому моменту уже год как с горем пополам собирал дом Антону. Правда, тогда это еще никому было не известно. А менеджеры в офисе на Харьковской пели так сладко, что у семьи не возникло никаких подозрений.

Чтобы раздобыть денег на стройку, Дмитрий с супругой выставили на продажу свою квартиру. Покупатель вскоре нашелся — мечтая поскорее начать «стройку века», минчане скинули цену.

— До того как подписать договор, я пробил «Малан Строй» по различным базам — ни задолженности, ни судов на них не висело. Ну как можно было предположить, что что-то пойдет не так? Цену они, кстати, предложили среднюю по рынку — $72 тыс. за «коробку» с коммуникациями. Из этой суммы я успел перечислить $25 тыс. аванса. Что они сделали на моем участке? Ровным счетом ничего! Сначала кормили завтраками: то погода, то монолитчик ногу сломал, то новогодние праздники.

Потом все-таки приехал толковый парень (тот самый монолитчик), и я вроде выдохнул, но после переговоров он заявил, что не выйдет на объект, пока ему не перечислят деньги. Вот те раз: а зачем я тогда $25 тыс. заплатил? Беседы с руководством «Малан Строя» ни к чему не перевели: опять одни обещания.

Дмитрий долго терпеть не стал и почти сразу выкатил компании письмо о расторжении договора в связи со срывом сроков строительства. Само собой, попросил вернуть внесенные деньги. Успешность предприятия — 0%. «Малан» же, в свою очередь, съехал из основного офиса, а также «отвязался» от юридического адреса. Дмитрий обратился в суд и предсказуемо выиграл дело (на заседание никто из «малановцев» не явился), но только толку от этого нет.

Звонили с уговорами чуть ли не каждый день

Оказывается, идея переехать за город одолевает многих минчан. Андрей и Оксана оказались в числе тех, кто решил «на постоянку» перебраться в деревню. Участок в Пуховичском районе нашли быстро, а вот подрядчика выбирали тщательно: ходили по выставкам, смотрели объекты, приценивались и, не подозревая ничего плохого, оставляли некоторым застройщикам свои контакты. В какой-то момент их начали активно обрабатывать по телефону «малановцы»: давайте строиться, сделаем все в лучшем виде.

— В сентябре 2018-го решились. «Малан Строй» был на слуху, их директор даже по телевидению выступал, так что доверие было полное, — говорят супруги, которые отказываются фотографироваться, так как пожилые родственники не в курсе их строительных поражений и могут принять все слишком близко к сердцу. — Я еще предупредил руководство фирмы: мы начинаем стройку только в том случае, если вы гарантируете быстрый результат, потому как нам надо продать единственную квартиру и поскорее куда-то переселиться. «Малановцы» заверили, что будет и по технологии, и в кратчайшие сроки.

140-метровый дом с мансардой компания пообещала возвести за $40 тыс. по курсу. Предоплата — ровно половина от этой суммы в белорусских рублях. В отличие от случая с Дмитрием, «малановцы» даже появились на участке супругов и подготовили его к стройке. Но сделали это так, что монолитчик отказался браться за объект: «Здесь все сделано с нарушениями, я не возьму на себя такие риски».

— Потом начались продления сроков договора, обещания, уверения и даже клятвы все построить. Но по факту дело не двигалось. Самое обидное, что директору Малышко еще хватило наглости попросить нас заплатить дополнительно 18 тыс. рублей. И мы повелись… Мы просто не думали, что у нас в стране такое возможно.

Продать две квартиры и получить голый ноль

В добрые намерения «Малан Строя» поверили также Дмитрий и Алеся, которые потеряли самую большую сумму. О компании они узнали в 2017 году из «ящика»: директор выступал в качестве эксперта в одной из утренних передач.

— У нас были очень большие планы. Несколькими месяцами ранее мы продали квартиру, чтобы купить участок в Зацени. Мечтали о большом 180-метровом доме и все думали, кому доверить свой проект. Выбрали, называется. Впрочем, поначалу все сотрудники — от менеджера Екатерины до директора — внушали доверие. Поэтому мы заключили договор и принялись платить.

Чтобы рассчитаться с «Малан Строем», вынуждены были продать и вторую квартиру. В общей сложности перечислили им $45 тыс. в эквиваленте. Несмотря на это, работы каждый раз откладывались на послезавтра. Чтобы понять, в чем дело, созвонились непосредственно с рабочими, а они заявили: пока нам не заплатят, мы не выйдем. Год нас мурыжили, обещая вот-вот приступить к стройке, но по факту только привезли кривую опалубку. А потом уже самая последняя надежда умерла. Мы обратились в суд, выиграли, но ни копейки до сих пор не увидели, — переживают минчане.

Потери только этих четырех пострадавших семей, если конвертировать их в у. е., превращаются почти в $130 тыс. Неплохой навар, учитывая, что реальных расходов было лишь на $8—10 тыс.

— Где-то в 2018 году обманутые клиенты «Малан Строя» начали объединяться. В группе в Viber нас сейчас почти 20 человек, — говорят минчане. — И это, думаем, еще далеко не все пострадавшие. Плюс есть юридические лица (в том числе известный застройщик), которые не хотят заявлять о себе, чтобы не позориться. По нашим скромным прикидкам, только на предоплатах «малановцы» могли насобирать $500 тыс. (Повторимся, что к правоохранителям обращались далеко не все: одни не верят в правосудие, другие не хотят светиться.)

В итоге в одно производство было объединено восемь заявлений граждан на общую сумму почти $180 тыс.

Самые инициативные из нас обратились в милицию с просьбой возбудить против директора Андрея Малышко уголовное дело за мошенничество. Семь человек приходили к следователю и рассказывали, как и что было, какие суммы передавали. А результат — отказать, так как «в настоящее время достоверно не установлен умысел на совершение мошеннических действий». Да ведь даже по нашей ситуации видно: не достроив дом Антону в течение года, Малышко продолжал заключать договоры и брать деньги у других людей, при этом не делая на их участках ровным счетом ничего. Как можно не усмотреть в этом злого умысла? Причем следователь сам пишет, что, получая наличные деньги на строительство, Малышко не зачислял их на счета компании. О чем еще можно говорить?

Мы понимаем, что деньги к нам вряд ли вернутся, но наказать же человека за такое надо, да и остановить, в конце концов, чтобы он больше никого не мог обмануть. Кстати, где сейчас находится Малышко, неизвестно, вроде ходят слухи, что живет где-то в Прибалтике. Но сами понимаете: с такими деньгами сегодня ты в Прибалтике, а завтра в Париже. И никто тебя, похоже, даже искать не будет.