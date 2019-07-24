«В Литве пенсионеры могут претендовать на безвозмездную помощь от ЕС и местной власти при открытии бизнеса» 3 24.07.2019, 11:23

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Пенсионерка из Литвы рассказала о доходах, льготах и возможностях.

Как государство помогает литовским пенсионерам, и что может себе позволить на пенсию бывший директор гимназии — в интервью «Салідарнасці» рассказала Галина Сиволова. Она на протяжении 19 лет возглавляла белорусскоязычную гимназию Вильнюса.

По словам Галины, зарплата директора школы в Литве зависит от количества учащихся:

— У нас было около 200 человек — соответственно, и зарплата меньше, чем в других учебных заведениях с большим количеством школьников.

Пенсия Галины составляет 360 евро.

— Большинство пенсионеров моего возраста и образования получают 300-400 евро, — рассказывает она. — Высокой считается пенсия 400-600 евро. Размер пенсии зависит от размеров зарплаты в течение последних 20 лет. Кроме того, есть накопительная пенсия. Но ею почему-то не все воспользовались. У меня она составила около 4 000 евро единовременно.

Справка

Накопительная пенсия в Литве бывает двух типов.

Получастное накопление в пенсионных фондах, когда часть или весь взнос переводится из Фонда социального страхования («Содра») или из госбюджета, но к накоплению может присоединиться и сам работающий. С 2019 года в результате пенсионной реформы 3% от зарплаты должен вносить сам работающий, а стимулирование государства составит 1,5% от средней зарплаты по стране.

Второй тип — полностью частное накопление, когда взносы платит сам работающий человек, заключив договор с компанией пенсионного накопления.

Галина не работает. Среди ее знакомых есть пенсионеры, которые работают: врачи, учителя, продавцы.

— Устроиться на полставки возможно в больших городах, где больше рабочих мест. Лишние 150-250 евро никому не помешают. Пенсионеров у нас уволить нельзя: как и остальных, их принимают на постоянную работу после трех месяцев испытательного срока.

Хватает ли Галине пенсии на достойную жизнь?

— На еду хватает. Одежду покупаю через интернет и на рынке. Бытовую технику беру в кредит на полгода. В театр хожу раз в 3-4 месяца. Кино, кафе с подругами получается один-два раза в месяц. Не шикую.

Полгода назад Галина продала жилье в деревне на границе с Беларусью и уехала в более спокойное место.

— Это тихий полустанок. Дом с удобствами на четыре семьи. Рядом лес и река Вилия.

Как и белорусские пенсионеры, Галина занимается огородом — полторы сотки рядом с квартирой.

— В Литве эта мода уже прошла, когда дачи были способом выживания. Литовцы едут на дачу отдохнуть. Огород для некоторых просто как творчество. Кроме того, его рассматривают как возможность вырастить экологически чистые продукты — для себя и для внуков.

— Какие льготы есть у литовских пенсионеров?

— При наличии заболеваний пенсионеры и инвалиды имеют право бесплатно пройти курс лечения и реабилитации в учреждениях, которые представляют собой среднее между больницей и санаторием. В каждом районе их несколько: бывшие больницы и фельдшерские пункты переоборудованы. В это вкладывают средства местные власти и ЕС — так же, как и на ремонты школ, стадионов, библиотек и детских садов.

Есть программы по реновации домов, когда меняют систему отопления, утепляют внешне дом, окна и двери, меняют крышу. Для пенсионеров это делают бесплатно.

Также пенсионеры могут претендовать на безвозмездную помощь от ЕС и местной власти при открытии бизнеса. Кроме того, для пенсионеров дешевле стоят лицензии.

На проезд в городском транспорте пенсионеры до 70 лет имеют 50% скидку. После 70 лет скидка действует в пригородном транспорте, включая поезда.

Льготы на оплату коммунальных услуг зависят от размеров пенсии, зарплаты, наличия инвалидности и количества детей.

Чтобы облегчить жизнь тем, кто получает социальную пенсию и инвалидам с маленькой пенсией, а также многодетным семьям, могут и все отопление компенсировать.

В Вильнюсе и районе самая большая компенсация за отопление — до трети. В других, более бедных районах, она меньше.

На лекарства от хронических болезней (например, от диабета, проблем с давлением и др.) скидки для пенсионеров составляют до 80-90%, независимо от доходов.

— Отличается ли стиль жизни литовских пенсионеров и белорусских? У нас любят ставить в пример европейских пенсионеров, которые путешествуют много по миру. Есть ли у вас возможность путешествовать?

— Умение вести диалог между обществом и властью — главный признак зрелого общества. Поэтому сначала надо научиться работать, вести бизнес, придерживаться закона обеим сторонам — и только тогда смотреть, как живут пенсионеры на Западе.

...Купить дешевые билеты на самолет за 30-50 евро в обе стороны в разные города Европы не проблема. Погулять по Парижу или Венеции и переночевать в хостеле и вернуться — это возможно. В Литве больше путешествует молодежь. Многим пенсионерам мешает решиться на путешествие в другую страну плохое знание языков.

Я путешествую. Еще работала, когда стала участницей женского клуба. Мы проводим разные социальные проекты, в том числе и со скандинавами. Мои любимые страны — Швеция (почти как Беларусь по населению) и Финляндия (почти как Литва).

Поездки — это лучший способ познакомиться и поучиться у соседей, посмотреть, как они решают свои проблемы.

— В Беларуси высокими пенсиями могут похвастаться бывшие силовики, «депутаты» и госслужащие. А кто в Литве получает самые высокие пенсии?

— Те, у кого были стабильно высокие зарплаты.

Неплохие пенсии у военных. Парламентарии? Их несколько сотен. А тех, кто два и больше срока работает в Сейме и считается профессиональными политиками еще меньше. Их можно не брать в расчет.

Справка

В Литве средняя пенсия по старости с конца 2018 года составляла 319 евро, средняя пенсия людей, у которых есть необходимый стаж — 337 евро, приводит delfi.lt статистику Литовского Фонда социального страхования («Содра»).

С 2016 года средняя пенсия в Литве увеличилась на 64 евро, при необходимом стаже — 71 евро.

Обязательный стаж для получения минимальной пенсии составляет 15 лет, обязательный стаж для получения полной пенсии — 31 год.

Бывшие полицейские получают среднюю пенсию, потому что у них была средняя зарплата. У их руководства пенсия выше. Помню, полицейские пробовали бастовать из-за низкой, по их мнению, зарплаты, хотя им и нельзя этого делать. Несколько лет назад полицейские в Вильнюсе вышли на работу ...босые. Они и спектакли ставили, и охраняли международные саммиты босые — чтобы ЕС видел их положение.

Помню, в Швеции видела забастовку по сговору: коммунальные службы не вывозили мусор, а на контейнерах были плакаты: «Мы пока довольны, а полиция — нет. Мы за них. А вы?»

У нас размеры чужих пенсий никого не интересуют. Как работал — так и получил. Беда другая — раньше было много зарплат в конверте. Поэтому сейчас пенсии невысокие, хоть зарплаты у людей были неплохие.

У нас все понимают: хочешь хорошую пенсию — хоть семь лет поработай в Британии или Норвегии, например. И получишь две пенсии: их «минималку» и свою.