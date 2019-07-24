Казус Соловьева 13 Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

24.07.2019, 11:33

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Артемий Троицкий

Это не бессовестность, это еще гаже.

В нехорошем 2014 году, пребывая в удрученном состоянии из-за Крыма, Донбасса, Боинга и общей военно-патриотической истерии в РФ, я и моя семья подали документы и получили ВНЖ в Эстонии, сохранив при этом российское гражданство.

Мне нравится жить в Евросоюзе, поскольку я люблю европейский комфорт и в целом разделяю ценности европейской цивилизации. (Ценности т.н. «русского мира», на мой взгляд, невнятны и малоубедительны).

Очень хорошо и то, что Эстония входит в НАТО — это хоть и не полная гарантия, но весомый аргумент в пользу того, что зеленые человечки без знаков различия не рискнут к нам вторгнуться на купленных в ларьке танках и «Буках» и порушить здешнюю благодать.

Одновременно со мной вид на жительство в Европейском Союзе и стране НАТО получил, для себя и приплода, сотрудник ВГТРК (или где он был в 2014-м?) Владимир Соловьев. Более того, я не сомневаюсь, что сделал он это, руководствуясь теми же соображениями, что и мы с женой. Ведь владеть недвижимостью в Италии и проводить там хоть целый квартал каникулярного времени можно и без всякого ВНЖ! И к чему тогда вся эта бюрократия?! Тем более, чреватая моральными упреками на немытой родине.

Могу предложить единственную альтернативную мотивацию соловьевского ВНЖизма: не исключено, что жена пропагандиста живет на озере Комо постоянно, дети там учатся, а отец прилетает в гнездо каждые выходные, отстрелявшись по евроамериканским гадам в эфире.

Но тогда это совсем другая история, достойная пера журналистов-разоблачителей: «Истошный телепатриот Владимир Соловьев тайно вывез семью на Запад!» Так или иначе, зябко стало Вовику (или Вовчику) в Ужасной России Настоящего (сокращенно УРНА), и гнездо в Гейропе он себе подготовил. На зависть еще одному большому любителю западных прелестей, Дмитрию Киселеву, вынужденному окопаться в убогом Крыму.

Теоретически считается, что должна быть совесть. Понятно, что у очень многих ее нет. Но существуют градации бессовестности и аморальности, и случаи «самоэкспорта» представителей российской элиты на проклятый Запад это хорошо иллюстрируют.

Скажем, пресловутые олигархи, или дети государственных чиновников и депутатов, или сами эти чиновники в отставке — живут себе в мировых столицах и на дорогих курортах, прожигают наворованное непосильным трудом. Нормальный вариант. Страну обчистили и свалили — ну, негодяи, но не то, чтобы очень.

Казус Соловьева — немного иной. Он — двуногий публичный, и купил свои европейские виллы и ВНЖ не за нефть и газ, оружие и наркотики, взятки и откаты — а аккурат за то, что истово и артистично, на пределе способностей поливал и поливает дерьмом ту самую Европу.

Это не бессовестность, это еще гаже. Я бы квалифицировал как «одержимость собственной мерзостью». Увы, тоже становится типичным.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»