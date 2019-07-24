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Как белорусские чиновники ищут новых «овец для стрижки»

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  • 24.07.2019, 11:42
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Житель Борисов рассказал о дискриминации со стороны властей.

Чиновники усиленно ищут социальные группы, с помощью которых можно пополнить дырявый бюджет. Безработные, работающие за границей, студенты, солдаты... Список можно продолжать. Еще об одной группе белорусов рассказывает Telegram-каналу «Баста!» житель Борисова Юрий Еремкин.

- В 2011 году мне было назначено пособие по уходу за моей мамой, инвалидом 1 группы. 30 сентября 2016 года выплата пособия была прекращена, поскольку на тот момент мне исполнилось 60 лет.

В Управлении по труду, занятости и соцзащите мне разъяснили, что теперь я автоматически считаюсь нетрудоспособным и теряю право на получение пособия. Тогда же я не получил права на получение государственной пенсии по возрасту, не хватило нескольких месяцев необходимого страхового стажа. Период ухода за инвалидом не засчитывается в страховой стаж, учеба в вузе тоже и так далее.

На мой недоуменный вопрос: "В каком статусе меня следует сейчас рассматривать?" - сотрудница органов соцзащиты посоветовала мне прийти через пять лет для получения социальной пенсии. Наверное, тогда мне надо было сказать ей спасибо за то, что не записали в "тунеядцы".

Мне стало интересно, почему по достижении общеустановленного пенсионного возраста люди имеют право продолжать трудиться дальше учителями, врачами, продавцами, министрами, а вот права ухаживать за инвалидом не имеют.

Я прошел все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. Ответы всюду были одинаковые как под копирку. Суммирую:

1. У меня нет права на получение пособия, поскольку я нетрудоспособен,

2. У меня нет права на получение социальной адресной помощи, поскольку я трудоспособен,

3. У меня нет права на получение пенсии по возрасту из-за нехватки трудового стажа.

Противоречия между вышеуказанными ответами чиновников не смущают и не волнуют.

Для себя я понимал, что такое явление выходит за рамки простой дискриминации определенной довольно большой социальной группы людей. За своими пожилыми родственниками-инвалидами ухаживают тысячи белорусов, которые по достижении пенсионного возраста попадают в такую же ситуацию. Это геноцид по отношению к ним.

Экономический геноцид – социально опасное явление, проявляющееся в обнищании и вымирании населения страны в результате политики давления государства на уровень и качество жизни своего собственного народа.

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