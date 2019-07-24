Турция и США создают «зону безопасности» на пути сил РФ и Асада в Сирии 2 24.07.2019, 11:44

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Принятые меры должны остановить наступление поддерживаемого Кремлем диктатора.

Соединенные Штаты Америки и Турция начали работу по созданию демилитаризованной зоны на севере Сирии, сообщает zn.ua со ссылкой на агентство "Анадолу".

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и спецпредставителя государственного секретаря США по Сирии Джеймса Джеффри в Анкаре.

Согласно договоренности, обе страны будут координировать свои шаги в этом направлении. Сейчас работа по созданию "зоны безопасности" проводится в Министерстве нацобороны Турции, в ней участвуют представители оборонных ведомств обеих стран.

В турецком оборонном ведомстве отметили, что военные двух стран в ближайшие дни продолжат обсуждения планов по северу Сирии.

Напомним, в мае этого года войска сирийского диктатора Башара Асада при поддержке России и Ирана возобновили наступление на позиции вооруженной оппозиции на северо-западе Сирии. Более 500 мирных жителей погибли, еще более двух тысяч получили ранения.

Турция призвала силы Асада прекратить атаки на северо-западе Сирии и вернуться на территории, согласованные на астанинских переговорах по деэскалации.