Глава партии «Слуга народа» сообщил, когда станут известны фамилии нового премьера и министров 24.07.2019, 12:09

1,135

Дмитрий Разумков

В списке партии есть политики, способные работать не только на уровне парламента.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что фамилии кандидатов на должности премьера и профильных министров будут известны до начала работы Верховной Рады нового созыва.

В интервью РБК-Украина он сказал, что в списке «Слуги народа» есть профессионалы, способные работать не только на уровне парламента, но также представлять интересы политсилы на государственных позициях.

«Думаю, реально это будет в преддверии начала работы новой Верховной Рады. Но какие-то фамилии начнут появляться в СМИ раньше», — рассказал Разумков.

По его словам, при выборе премьер-министра или же представителей других органов власти Слуга народа действовать будут лишь в «интересах государства».

«Но если предложения или рекомендации от наших зарубежных партнеров будут… Мы понимаем, что они могут идти в унисон, иногда могут разниться. Но опять же это вопрос дискуссий, убеждений, вопрос кандидатур, которые будут предлагаться», — пояснил он.

Ранее советник Владимира Зеленского Олег Устенко рассказал, что количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем сейчас обсуждается в СМИ.