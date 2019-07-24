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Новая российская истерика

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  • Олег Панфилов
  • 24.07.2019, 12:28
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Олег Панфилов Фото: Алина Смутко

20 июля протестующие в центре Тбилиси отметили своеобразный юбилей — 30 дней протестов.

Протесты не утихают, они проводятся не только по вечерам, но и днем, и даже рано утром — у черноморской резиденции российского олигарха Бидзины Иванишвили.

Конечно, российский МИД привычно назвал протест против депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, по-хозяйски усевшегося в кресло спикера парламента Грузии, провокацией. Наверное, так и было, только провокацией стало поведение Гаврилова, а реакция политиков и населения стала всего лишь ответом на происходящее в Грузии последние почти 7 лет, после победы в 2012 году на парламентских выборах «Грузинской мечты», — пишет Олег Панфилов для «Крым. реалии».

Практически сразу новая политическая сила, созданная российским олигархом Бидзиной Иванишвили, заявила об изменении курса Грузии в отношениях с Россией: теперь маленькая кавказская страна не должна быть в конфронтации с огромным, в 265 раз превышающим по территории, северным соседом, а искать пути взаимопонимания. Почти сразу Россия отменила эмбарго на импорт грузинского вина и минеральной воды, потом цитрусовых и других продуктов, хотя от ферросплавов Россия никогда не отказывалась. Почему-то импорт вина, который составляет не больше десяти процентов поступлений в бюджет, а его российский экспорт — и того меньше, стал неким символом отношений между двумя частями бывшего Советского Союза.

Во всем остальном прошлые проблемы остались нерешенными — Россия категорически отказывается отозвать свое признание «независимости» Абхазии и «Южной Осетии», женевские переговоры застопорились и уже ничего не значат. Надежды Кремля на то, что грузины свыкнутся с потерей 20% территории, рухнули в очередной раз 20 июня, когда часть населения вышла на площадь перед парламентом Грузии, протестуя не только против поведения Гаврилова, но и в целом против российской политики. В качестве проводника российской политики протестующие назвали Иванишвили, и когда власти увидели решимость собравшихся людей, то решили применить силу.

Сразу же после расстрела протестующих в ночь на 21 июня правозащитная организация Human Rights Watch сделала заявление, в котором призвала власти Грузии соблюдать международные стандарты при применении силы. Главные претензии правозащитников — чрезмерное применение силы, а также стрельба по протестующим без предупреждения. В больницы попали 160 участников акции, двое человек лишились глаз. Для Грузии это стало шоком, а власти не учли того обстоятельства, что на площади собрались не только сторонники оппозиционных партий, но и студенты тбилисских университетов и старшеклассники школ, которые вышли на каникулы. Ситуация стала похожей на взрыв.

Еще несколько дней политологи и эксперты обсуждали мотивы поведения обеих сторон и поводы для активизации общества. Их оказалось несколько и, в первую очередь, это нерешенная проблема оккупированных территорий. Как бы ни отмахивалась Москва, к более чем тремстам тысячам беженцев из Абхазии и «Южной Осетии» прибавилось почти столько потомков — детей и внуков, которые родились уже не на исторической родине — в Сухуми или Гаграх, но они себя считают вправе требовать возвращения в дома предков.

Теперь шторм начался не только в столице, к акциям протеста присоединись большие и малые города — от Телави в Кахети до Батуми в Аджарии. Одновременно с акциями протеста — объявление голодовки несколькими участниками возле черноморской резиденции Иванишвили в Шекветили. Олигарх обычно прилетает в Тбилиси на вертолете, побаиваясь передвижения на автомобиле по стране, поэтому два раза в день над Тбилиси кружит Eurocopter, который доставляет его в «бизнес-центр», а вечером отвозит опять к берегу Черного моря. Но именно там и собрались протестующие, которые еще до восхода солнца начинают будить олигарха с помощью корабельных сирен и «вувузел».

Требования протестующих прежние — отставка министра внутренних дел Гиорги Гахариа, которого обвиняют в чрезмерном применении силы. Но, как свидетельствует съемка тележурналистов, спецназ находился во дворе парламента задолго до столкновений. Как предполагают оппозиционные политики и активисты, решение применить силу было не спонтанным и не связанным со «штуром» здания парламента, а с желанием власти припугнуть студентов и оппозиционеров. Многочисленные кадры, а все происходило в прямом эфире практических всех телеканалов, показывают, что спецназ в упор расстреливал не только студентов, в том числе и девушек, но и намеренно стрелял по журналистам, их пострадало более тридцати человек. К вечеру 21 июня на площади собралось еще больше людей.

Из нескольких требований участников акций власти удовлетворили только одно — отказаться от смешанной избирательной системы и оставить только списки — партийных кандидатов, без мажоритарных округов. Впрочем, это трудно назвать уступкой, соответствующие поправки в закон и без того вступили бы в силу через пару лет в связи с запланированным изменением законодательства, но власти решили и это приписать себе в качестве бонуса. Главное требование — отставка главы МВД — категорически отметается. Как и проведение внеочередных выборов, не дожидаясь октября 2020 года.

У власти есть резонное опасение, что она проиграет эти выборы: несколько дней назад крупнейший американский социологический институт IRI, периодически проводящий исследования в Грузии, выдал катастрофический для «Грузинской мечты» результат — за сторонников Иванишвили готовы голосовать только 26 процентов избирателей, тогда как за оппозиционные партии — 29%. Эти цифры постоянно менялись последние семь лет, когда популярность партии власти стабильно снижалась: населению не нравится невыполнение многочисленных обещаний, раздаваемых в 2012 году — от снижения тарифов на коммунальные услуги до повышения пенсий, уровень безработицы по-прежнему угрожающий.

Передача самого популярного канала «Рустави-2», ставшая причиной новой российской истерики, вышла в эфир через две недели с начала протестов и стала не просто прихотью известного журналиста Гиорги Габуниа, скорее — катализатором настроений. Реакция Москвы была молниеносной и традиционной в своих обвинениях — материл Путина Габуниа, а «русофобской» назвали всю Грузию. Предложения опять ввести эмбарго на вино и минеральную воду, как и 13 лет назад, вызвали смех — уже все знают, что Россия импортирует от силы 5−6 процентов производимого в Грузии вина. Остальное выпивается внутри страны или поставляется на новые рынки, созданные после эмбарго 2006 года.

С российскими туристами вообще вышел промах: в Грузии трудно отличить просто въезжающих от желающих потратить деньги на пребывание и пользование услугами. Во-первых, въезжают этнические грузины, живущие в России, их примерно 300−400 тысяч, все они с российскими паспортами. Это значит, что они едут в родовые села или к городским родственникам на праздники или семейные торжества. Во-вторых, услугами туристических агентств, как правило, пользуются небогатые люди, для которых в Грузии построено большое количество дешевых гостиниц и хостелов. Самолетами пользуются только около 15% прибывающих в Грузию россиян, остальные приезжают или на собственных автомобилях, или на автобусах через КПП «Верхний Ларс».

Путин вовремя спохватился и отменил еще не оформленное эмбарго, российский МИД уже заявляет о возвращении российских самолетов, правда, глава МИД России Сергей Лавров ставит условие — «стабилизация обстановки». Это вызвало еще большую ярость у протестующих в Грузии — Лавров смеет ставить условия стране, с которой за последние 27 лет Россия четыре раза воевала, оккупировала 20% территории и продолжает ползучую оккупацию. Грузия отменила визовый въезд и создала туристическую инфраструктуру, в том числе и для того, чтобы российские туристы смогли увидеть преимущество системы, созданной реформаторами — с лучшей полицией в Европе и совершенно безопасной атмосферой в стране.

Акции в Тбилиси и перманентно в Батуми, Кутаиси, Телави, Зугдиди и других городах продолжаются, требования прежние — отставка министра внутренних дел и проведение внеочередных парламентских выборов. Политическая атмосфера в стране за месяц поменялась кардинально — теперь на одной чаше весов идеологически близкие «Грузинская мечта» и карликовая пророссийская партия «Альянс патриотов», имеющая в парламенте нескольких депутатов. С другой стороны — все крупные и мелкие партии, объединенные в альянс оппозиционных сил.

Возможно, российские консультанты и требовали от «Грузинской мечты» зачистить информационное пространство, но в Грузии Конституцией запрещены государственные СМИ. К тому же, в маленькой стране телевидение играет скорее развлекательную роль, основной коммуникацией остаются личные отношения — страна компактная, все друг друга знают. Телеканал «Рустави-2» поменял собственника, но изменить редакционную политику без силового давления не может, а применение силы может вызвать новую волну протестов, куда большую, чем появление российского депутата в парламенте.

Кажется, что нынешнее состояние Грузии сохранится надолго — или протестующие добьются выполнения своих требований, или активность гражданского общества снизит рейтинг «Грузинской мечты» настолько, что из партии власти она может превратиться в карликовую оппозиционную, без определенного будущего. Пока же она пытается выправить ситуацию, делая ошибку за ошибкой. При огромном количестве туристов ситуация выглядит очень необычно — туристы уже повадились приходить на площадь в центре Тбилиси и с любопытством наблюдать за грузинской политической жизнью.

У российской истерики появился дополнительный стимул — 27 июля в Грузии начинаются многонациональные военные учения Agile Spirit 2019, уже девятые по счету. Они продлятся до 9 августа, в них примут участие три тысячи военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО: Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины. Особенность нынешних учений — они стали одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО, а пройдут они сразу в трех локациях — на военной базе Сенаки, базе 2-й пехотной бригады и на полигонах Орфоло и Вазиани.

Если учитывать, что НАТО является самых главным российским раздражителем в грузинской политике, то можно ожидать новых заявлений из Кремля, и, в зависимости от реакции на них руководства «Грузинской мечты», будет меняться формат протестных акций.


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