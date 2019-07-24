ЕС: Похищенный в Беларуси Павел Гриб должен быть немедленно освобожден 7 24.07.2019, 12:30

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Павел Гриб

Евросоюз отреагировал на новый приговор украинскому политзаключенному.

В Европейском союзе отреагировали на признание Верховным судом РФ "законности" приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу, похищенному спецслужбами РФ в Беларуси и незаконно осужденному на шесть лет колонии за якобы призывы к терроризму, сообщает censor.net.ua.

"Павел Гриб приговорен без каких-либо обоснованных обвинений и должен быть немедленно освобожден. Так как он страдает серьезным заболеванием, он должен получить доступ к специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор Павлу Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

МИД Украины призывает международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины Павла Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму.