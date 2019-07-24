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В Кабмин Украины направлено представление об увольнении Кличко

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  • 24.07.2019, 12:45
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Виталий Кличко

Руководитель Офиса президента Украины просит уволить мэра Киева.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА. Решение аргументировано 118 статьей Конституцией Украины. Соответствующий документ со ссылкой на собственный источник опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар, сообщает unian.net.

"Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось", – уточнил информацию Орест Сохар.

В документе с подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина. "Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", – сообщается в письме Богдана.


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