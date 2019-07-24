Брестские власти испугались организации противников аккумуляторного завода 4 24.07.2019, 12:48

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Документы для регистрации «ЭкоБрест» были поданы 26 июня.

Учредительное собрание организации противников строительства аккумуляторного завода возле Бреста, которая получила название «ЭкоБрест», состоялось 26 мая, передает «Радыё Свабода».

26 июня активисты подали документы на регистрацию в Главное управление юстиции Брестского облисполкома. Соучредителями брестского областного экологического правозащитного общественного объединения «ЭкоБрест» стали 12 активистов, которые выступают против строительства возле областного центра аккумуляторного завода.

В уставе организации говорится, что основной целью ее деятельности является поддержка, помощь и широкое привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции Беларуси.

Как рассказал один из заявителей Роман Кисляк, 24 июля активистам в устной форме сообщили, что на просьбу о регистрации «ЭкоБресту» будет получен отказ по причине «невозможных для исправления недостатков». Письменного отказа пока активисты не получили.