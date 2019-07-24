Победа: профсоюз РЭП помог работнице получить от «Гиппо» $1450 24.07.2019, 13:11

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Оксана Врублевская

Оксану Врублевскую восстановили на прежней должности в магазине.

Оксана Врублевская около года проработала старшим кассиром в «Гиппо», который находится в Заславле. Еще в марте Оксана написала заявление на увольнение. Заведующая магазином сначала была готова отпустить работницу по соглашению сторон при условии, что женщина подготовит себе замену (найдет и обучит нового сотрудника), но наниматель передумал: приказом от 13 мая (в ее выходной день) наниматель уволил Оксану Врублевской за «систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин», сообщает praca-by.info.

23 июля суд Октябрьского района Минска вынес решение по иску Оксаны Врублевской к унитарному предприятию «БелВиллесден»: обязал нанимателя выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и 300 рублей в качестве компенсации морального вреда – итоговая сумма к выплате составила 2900 рублей. Причем восстановление на работе и выплата среднего заработка за месяц, по закону, подлежит немедленному исполнению.

Оксана Врублевская уже сегодня передала трудовую книжку для изменения записи об увольнении, а с завтрашнего дня она должна приступить к выполнению трудовых обязанностей, - отметил юрист Игорь Комлик, правовой инспектор профсоюза РЭП. Именно он представлял интересы истицы в суде.

Но история с крысами и тараканами не закончилась хэппи-эндом. Суд не удовлетворил требование истицы об увольнении по статье 41 Трудового кодекса, хотя нарушение безопасных и здоровых условий труда в магазине, где работала Оксана Врублевская подтверждено санитарно-эпидемиологической службой и МЧС.

23 июля Оксана Врублевская написала повторное заявление на увольнение по соглашению сторон.

— После ее обращения в Госинспекцию труда по поводу условий, нарушающих ее право на здоровый и безопасный труд, отношение к женщине со стороны нанимателя предвзятое. Поэтому она, как и в самом начале истории, обратилась с заявлением на увольнение по соглашению сторон. Официальной реакции нанимателя пока нет, однако женщине на словах сообщили, что, скорее всего, в разрыве трудовых отношений будет отказано. В таком случае у нас не останется иного выхода, кроме как добиваться увольнения 41 по статье Трудового кодекса. Согласно постановлению пленума Верховного суда №4 от 26.06.2008 года, основанием для расторжения трудовых отношений по статье 41 является «несоблюдение нанимателем обязанностей по организации труда работника может выражаться, в частности, в не обеспечении здоровых и безопасных условий труда», - резюмировал Игорь Комлик.