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Китай отказывается от гонки ядерных вооружений

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  • 24.07.2019, 13:12
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Соответствующая запись внесена в «Белую книгу».

Китай отказывается от гонки ядерных вооружений и ни при каких условиях не будет применять ядерное оружие первым. Об этом говорится в "Белой книге" (правительственном пояснении позиции и по отдельным вопросам) "Национальная оборона Китая в новую эпоху", обнародованной в Пекине пресс-канцелярией Госсовета КНР в среду, 24 июля, сообщает dw.com.

В документе отмечается, что КНР может использовать ядерное оружие только в целях самообороны, при этом обязуется не применять его против тех стран, которые не обладают таким видом вооружения, а также в зонах, где оно запрещено международными соглашениями.

Помимо этого в "Белой книге" говорится о намерении Китая усовершенствовать техническое оснащение своей армии. Пекин указывает на то, что в современном мире в военных действиях все чаще применяются цифровые технологии и интеллектуальные информационные системы.

КНР обвиняет США в нарушении стратегического равновесия в Азии

Пекин также указывает на рост оборонных расходов США и обвиняет Вашингтон в подрыве "глобальной стратегической стабильности" и "разжигании соперничества между крупными странами". В частности, по мнению КНР, поставка систем противоракетной обороны в Южную Корею "серьезно нарушает" стратегическое равновесие в регионе.

Предыдущая "Белая книга" КНР была опубликована в 2012 году, отмечает информагентство AFP. По расходам на оборону Китай занимает второе место в мире после США, при этом в 2019 году Пекин планирует увеличить их на 7,5 процента.


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