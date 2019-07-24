Умер российский боксер, которого госпитализировали после боя 24.07.2019, 13:29

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Максим Дадашев

Россиянин выступал против пуэрториканца.

Российский боксер Максим Дадашев умер в результате травм, полученных в бою против пуэрториканца Субриеля Матиаса в ночь на 20 июля в США.

«Максим умер. Не выдержало сердце», — передает ТАСС слова собеседника из команды боксера.

Поединок в суперлегком весе остановили после 11 раунда по просьбе команды россиянина. 28-летний боксер потерял сознание и был госпитализирован.

Врачи диагностировали у Дадашева тяжелый отек мозга, после чего провели спортсмену трепанацию, удалив часть черепа.