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Умер российский боксер, которого госпитализировали после боя

  • 24.07.2019, 13:29
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Максим Дадашев

Россиянин выступал против пуэрториканца.

Российский боксер Максим Дадашев умер в результате травм, полученных в бою против пуэрториканца Субриеля Матиаса в ночь на 20 июля в США.

«Максим умер. Не выдержало сердце», — передает ТАСС слова собеседника из команды боксера.

Поединок в суперлегком весе остановили после 11 раунда по просьбе команды россиянина. 28-летний боксер потерял сознание и был госпитализирован.

Врачи диагностировали у Дадашева тяжелый отек мозга, после чего провели спортсмену трепанацию, удалив часть черепа.


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