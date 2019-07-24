Семь самых неожиданных итогов выборов в украинскую Раду 2 24.07.2019, 13:46

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Фото: Reuters

Досрочные парламентские выборы принесли Украине немало неожиданных результатов.

«Новое время» собрало самые важные итоги выборов, которые не были очевидно прогнозируемыми.

1. Монобольшинство Слуги народа

Впервые в истории Украины партия-победитель выборов сможет сформировать однопартийное большинство.

Абсолютный фаворит избирательных симпатий — Слуга народа — по предварительным данным, может рассчитывать на 253 собственных депутата в Раде.

Набрав 43,17% голосов в свою поддержку, пропрезидентская политсила проводит в парламент 124 нардепа. Еще 129 выдвиженцев партии Владимира Зеленского побеждают в мажоритарных округах — это стало главным сюрпризом выборов.

Такого успеха не ожидали, похоже, даже в самой партии.

2. Обновление состава парламента — максимальное за 20 лет

Запрос на «новые лица» в Раде девятого созыва будет реализован в полной мере. В Лаборатории законодательных инициатив подсчитали, что 80,4% новоявленных народных избранников получат мандаты впервые.

Это рекордное обновление для украинского парламента за последние два десятка лет — начиная с выборов 1998 года. Еще более существенным обновление было лишь в 1996 году, когда в Раду второго созыва прошли 86% «новых лиц».

3. Десятки известных топ-политиков — за бортом Рады

По итогам голосования в парламент не попадает целый ряд известных политиков, которые в течение многих лет (а некоторые — и двух последних десятилетий) работали в Раде и формировали мейнстрим украинской политики.

В новом парламенте не будет ни Олега Ляшко, ни многих экс-«регионалов», оказавшихся в провальном списке Оппоблока, ни самых влиятельных людей из окружения Петра Порошенко.

4. В парламент прошло рекордное число женщин

В Раде девятого созыва, согласно предварительным итогам подсчета голосов, будет 86 женщин-депутатов. Это около 20% - то есть каждое пятое кресло займет народная избранница.

Для независимой Украины это рекорд. В парламенте предыдущего созыва женщин было 53 (12,5%), а в Верховной Раде I созыва — всего 3,5%.

5. Рекордно низкая явка

Нынешние досрочные выборы пришлись на сезон летних отпусков, и многие эксперты прогнозировали невысокую явку.

Однако активность избирателей оказалась не просто слабой, а рекордно низкой: до избирательных участков дошли менее половины украинцев, внесенных в списки (49,8%). Это худший показатель парламентских выборов в истории независимой Украины. А рекордно высокая явка была зафиксирована в 1994 году, когда выбирать новых депутатов пришли 75,6% избирателей.

6. Партия Шария получила поддержку в разы больше опытных политиков

Одиозный пророссийский блогер Анатолий Шарий не смог принять участие в выборах. ЦИК при поддержке Верховного суда отказала пропагандисту в регистрации, поскольку он не проживал в Украине последние пять лет.

Однако результат Партии Шария оказался главным сюрпризом среди не прошедших в Раду сил. Политсила финишировала десятой и набрала 2,23%. При этом новосозданная Партия Шария оставила позади гораздо более опытные политические движения. Среди них — объединенный список националистов (ВО Свобода — 2,16%), Гражданская позиция экс-министра обороны Анатоля Гриценко (1,05%), Самопомич львовского мэра Андрея Садового (0,62%) и Рух новых сил Михеила Саакашвили (0,46%).

Теперь Партия Шария будет получать финансирование из госбюджета — около 12 млн грн в год. Согласно украинскому законодательству, на бюджетные средства может рассчитывать каждая партия, набравшая на выборах более 2% голосов — даже если в Раду она не проходит.

7. Во многих мажоритарных округах борьбу выиграли кандидаты-сенсации

Борьба за депутатское кресло в мажоритарных округах принесла мандаты самым неожиданным кандидатам.

Немало таких примеров уже стали предметом обсуждения последних дней. Среди них — 77-й округ в Запорожской области: здесь бывший регионал-«тяжеловес» Вячеслав Богуслаев, многолетний гендиректор Мотор Сичи и депутат четырех созывов проиграл 29-летнему свадебному фотографу Сергею Штепе от Слуги народа.

197-й округ в Каневе (Черкасская область) выиграл телеведущий Александр Скичко. Выдвиженец Слуги народа лишил мандата депутата Владислава Голуба, избранного от БПП.

А 29-летний Роман Грищук, создатель и руководитель комедийного шоу Мамахохотала, выбил из гонки многолетнего соратника Порошенко и Ющенко Дмитрия Андриевского. Грищук победил депутата в 222-м округе Киева.