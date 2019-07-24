Директор частного предприятия: Хватит кормить паразита! 15 24.07.2019, 13:50

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Каждый из нас должен переосмыслить ситуацию, в которой оказалась наша страна.

В редакцию Charter97.org написал директор частного предприятия Петр Бычко:

- Что будет с деревом, если на нем будет 25 лет жить и размножаться паразит, пуская корни в глубь, высасывая все соки жизни? Возможно, оно не погибнет, но жизнь в нем не будет такой активной, такой как прежде.

Как говорится: «Жить будете плохо, но недолго».

Все обещания диктатора за эти 25 лет уже вызывают истерический смех, на эти темы уже давно ходят анекдоты и появились мемы.

У нас строятся дворцы для утех Лукашенко, а на соседних улицах в онкологических клиниках не могут купить необходимые лекарства для больных.

У нас диктатор покупает новые лимузины, а людям с инвалидностью не могут сделать пандусы в подъезде.

У нас строят атомную станцию, которая никому не нужна, подвергает наши жизни и жизни наших соседей опасности, а в больницах и поликлиниках вакцины с перебоями и очередь на МРТ по полгода. А в Брестской области и вовсе нет возможности его сделать.

Беларусь - страна, где власть скрывает правду от людей, пытается переписать историю и готова вспахать могилы тех, кто погиб в борьбе за правду, а потом построить на этом месте забегаловку для таких же «нквдшников», которые и создали эти братские могилы.

Мы живем с диктатором, который почитает Гитлера и не знает, кто такой Скорина.

Пытаясь найти хоть что-то положительное, что было сделано за это время, я, к сожалению, не нахожу!

Все наши законы и указы направлены на то, чтобы нас в чем-то ограничить, ущемить. Все это время нас пытаются унизить и отобрать наши последние ценности: свободу выбора и способность здраво смотреть на происходящее.

Все действия власти с 1994 года были направлены на подавление свободы слова и мнения. Законы, защищающие власть и нарушающие конституцию и наши права, – вот приоритет диктатора и его свиты.

А мы все сидим и ждем, что что-то изменится.

Я ни разу не голосовал за Лукашенко и даже больше, я никогда не ходил на эти «выборы» без права выбора. Я устраивал бойкот этим выборам.

Сегодня я не могу молчать, сегодня я встаю и говорю, что этого паразита нужно гнать! И просто слова тут не помогут! Каждый из нас должен переосмыслить ситуацию, в которой оказалась наша страна благодаря диктатору и придворным шутам в погонах, которые замучили людей.

Хватит быть рабами, хватит позволять унижать себя, хватит смотреть на эту коррумпированную власть безбожников! Пора дать отпор этим паразитам, сосущим нашу кровь!

Пусть начнется время пробуждения в нашей стране! Пусть Бог благословит нашу страну! Жыве Беларусь!