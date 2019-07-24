Китай начал переброску солдат в Россию 2 24.07.2019, 14:00

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Китайские танкисты уже оказались под Москвой.

Народно-освободительная армия Китая направит военно-служащих в Россию для участия международных «Армейских играх-2019», которые пройдут на территории РФ и еще пяти стран бывшего СССР, сообщает finanz.ru.

Как сообщает China Military, в играх, включающих соревнования на танковому биатлону, авиадартсу, а также конкурсы конкуры «Мастеров артиллерийского огня» помимо китайских солдат примут участие военная техника, включая танки и истребители.

Впервые в истории китайских вооруженных за пределы КНР будет переброшена бригада морских пехотинцев. «Мы очень ценим эту возможность», - заявил командующих морпехами Народно-освободительной армии Фен Дзяньжень.

Игры будут продолжаться две недели - с 3 по 17 августа и помимо России затронут территорию Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Монголии, Индии и Ирана.

Во вторник, 23 июля, в Подмосковье прибыли китайские танкисты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, эшелон с техникой Народно-освободительной армии КНР, преодлев 5 тысяч километров по железной дороге в сопровождении совместно российского-китайского караула добрался до Таманской мотострелковой дивизии.

Всего в играх, по расчетам Минобороны, примут участие более 6 тысяч солдат из 36 стран, что сделает рекордными по масштабу.

«Уверен, что Армейские международные игры не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими», - заявил на прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу.