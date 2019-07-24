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«Ни директора, ни зарплаты, даже кружки нет!»

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  • 24.07.2019, 14:15
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Иллюстрационное фото

Программист уехал в отпуск на неделю, а вернулся в пустой офис.

Четвертого июля Максим еще работал программистом в компании «Люмен центр». Потом уехал в отпуск за свой счет, отдохнул, 15 июля вернулся в Беларусь и пошел в офис. Открыл ключами дверь — и удивился. От места прежней работы остались одни белые стены, исчезла даже кружка. Остальное пространство заполняла пустота. Максим говорит, официально он не уволен: трудовую ему никто не отдавал. Но и зарплату, понятно, теперь тоже некому выплачивать — директор на связь не выходит. Что делать, Максим не знает, сообщает onliner.by.

— Я работал программистом в компании «Люмен центр», уехал на период с 4 по 15 июля. Приехал в Беларусь, а мне пришло SMS: «Максим, по техническим причинам офис не будет работать эту неделю», — рассказывает мужчина. — Стал искать сотрудников, узнавать, что это за технические причины. Когда я пришел с коллегой на работу 16-го числа и открыл кабинет, там не было ни офиса, ни руководителя, ни зарплаты — пустые белые стены и пол. Не осталось даже моей кружки! Мы выяснили, что владелец не составлял акт на отъезд, потому еще аренда и «коммуналка» остались неоплаченными. Нас никто официально не увольнял, трудовых на руках нет, а директор не выходит на связь. Мы позвонили в Департамент государственной инспекции труда — там сказали вызвать милицию и зафиксировать факт того, что мы пришли на работу. И так, говорят, нужно делать по закону каждый день.

Но посещать ежедневно пустой офис было бы странно. Чтобы этого не делать, Максим и его коллеги написали заказное письмо на имя компании и стали выяснять, что это у них за таинственный работодатель.

— Оказалось, он имеет в нашей стране временную прописку — сам гражданин Израиля, собственности в Беларуси нет. У него и забрать-то нечего, и сам-то не пойми где. Что делать в такой ситуации?

На этот вопрос отвечает адвокат, партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» Минской городской коллегии адвокатов Елизавета Ярмош:

— В рассматриваемой ситуации можно обратиться с письменным заявлением к нанимателю об увольнении в связи с нарушением последним законодательства о труде. Скорее всего, такое требование вернется в связи с неполучением адресатом, однако впоследствии будет доказательством того, что работник в установленном порядке обратился с заявлением. Работнику целесообразно в дальнейшем обратиться в суд с требованием об увольнении и взыскании с нанимателя всех причитающихся ему выплат. К слову, в таком судебном споре работник будет освобожден от уплаты судебных расходов. В дальнейшем может стать вопрос о признании компании-должника банкротом и, в том числе, о привлечении директора компании к субсидиарной ответственности.


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