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Бывший президент Кыргызстана улетел в Москву с российской авиабазы

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  • 24.07.2019, 14:21
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На родине Алмазбек Атамбаев уклонялся от вызовов к следователям.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев покинул страну и направился на самолете в Москву. Политик вылетел вместе с соратниками с российской авиабазы в Канте недалеко от Бишкека, сообщили местные СМИ и члены Социал-демократической партии Кыргызстана (СПДК), к которой принадлежит Атамбаев, сообщает Радио Свобода.

По словам зампредседателя партии Кундуз Жолдубаевой, самолет был отправлен в Кыргызстан из России некой "приглашающей стороной", о которой более подробно не сообщается. В Москве Атамбаев намерен провести встречи "на самом высоком уровне", написала его соратница в Фейсбуке, однако неизвестно, о ком именно идет речь. Местные СМИ предполагают, что бывший президент может встретиться с бывшим главой Федеральной таможенной службы России Андреем Бельяниновым, но эту информацию Атамбаев не подтвердил.

Бывший лидер Кыргызстана заявил, что решил не пользоваться международным аэропортом "Манас" в пригороде Бишкека, поскольку опасается, что там могут его задержать. Он добавил, что намерен вернуться в Кыргызстан в четверг вечером.

В конце июня Верховный Совет Кыргызстана и лишил Атамбаева статуса экс-президента, чем снял с него неприкосновенность. После этого бывший глава Кыргызстана трижды получал вызовы на допрос от следователей МВД, но на них не появился.

Основные обвинения связаны с приобретением Атамбаевым участка площадью 2,7 гектара неподалеку от Бишкека, что якобы было сделано в нарушение закона, а также с освобождением из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Алмазбек Атамбаев обвинения категорически отрицает и считает их политически мотивированными.

Бывший президент более месяца назад переселился в принадлежащий ему центр отдыха "Кой-Таш" в пригороде Бишкека. Вокруг и внутри комплекса находятся его сторонники, заявляющие, что готовы защищать экс-президента. В их сопровождении Атамбаев и поехал на арендованную Россией авиабазу, из которой вылетел в Москву.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.


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