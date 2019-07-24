Аккумуляторный завод под Брестом получил заключение государственной экологической экспертизы 1 24.07.2019, 14:22

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На скандальном заводе рассказали, что будут делать дальше.

ООО «АйПауэр» получило заключение государственной экологической экспертизы по проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт». Внесение изменений» от 16 июля 2019 года, говорится на сайте компании. Как уже сообщалось, оно отрицательное, пишет «Брестская газета».

«Основной причиной отрицательного решения стало не полное предоставление заказчиком проекта результатов измерений (протоколов) ГУ «Республиканский центр аналитического контроля», которое проводило инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предмет соответствия проектных параметров выбросов фактическим результатам», – сказано в пресс-релизе.

По информации компании, отрицательное заключение касается внесенных изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов.

«При внесении изменений общий заявленный в проекте объем выбросов не изменялся», – утверждает «АйПауэр».

После получения всех протоколов от ГУ «Республиканский центр аналитического контроля» предприятие вернется в процесс получения положительного экологического заключения в части внесения изменений и продолжит процесс ввода объекта строительства в эксплуатацию в соответствии с законодательством.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.