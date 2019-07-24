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Дневник узника Гродненского гетто: Мне снилось, что я ходил по городу без желтых нашивок

  • 24.07.2019, 14:29
Фото: БелТА

В Гродно сохранился дневник, который вел узник гетто в 1943 году. 

Его имя и фамилия неизвестны. Как неизвестно и то, спасся он или был отправлен в концлагерь вместе с тысячами других гродненской евреев.

Его записи повествуют о нескольких месяцах в «малине» - укрытии, где ютились еще пять человек. В холоде, с дождевой водой для питья, в помещении, где негде сесть, сообщает «Радыё Свабода».

Записи велись по-польски два месяца

Дневник случайно нашел на руинах Гродненского гетто ксендз Титус Стшелевич. Его размер - 10,3 × 6,5 сантиметров. Дневник был в полотняной обложке. К нему прикреплен короткий черный карандаш. На книжке сделана надпись по-русски: «Записная». Заметки велись по-польски с 12 февраля по 8 апреля 1943 года.

Фото: «Радыё Свабода»

Из дневника можно понять, что автору было около 40 лет. Его дочь Тосеньку убили. Что стало с женой Фелей и сыном Генеком, неизвестно.

В 2011 году тюремный дневник издал ксендз Юзеф Макарчик на четырех языках: белорусском, польском, английском и русском. Оригинал блокнота передали в Ватикан. Сейчас гродненские евреи хотят вернуть его в синагогу Гродно.

В 2011 году режиссер Анна Сулима сделала аудиозапись дневника.

Фото: «Радыё Свабода»

В этом году 23 июля в Гродненской «Центре городского жизни» показали театральный перформанс по блокноту. Главную роль заключенного сыграл гродненской журналист интернет-портала Hrodna.Life Руслан Кулевич, поставила перформанс Анна Сулима.

«Страшные страдания»

Предлагаем несколько записей из блокнота.

«12-II-сорок третий. День рождения Тосеньки».

«13-II-сорок третий. Суббота. Зачистка - убийство моей Тосеньки в 10 утра возле синагоги».

«18-II-сорок третий. Четверг. Беспокойное сердце тянет на кладбище. Среди убитых - 34 мужчины и 10 женщин. Моя дочурка Тося - жила 16 лет и 10 часов на семнадцатом году жизни».

«19-II-сорок третий. Копаю могилу для ребенка. Земля твердая. Нет сил. Не похоронил. Что касается жены и сынишки - спорные вести».

«20-II-сорок третий. Побег в укрытие».

Фото: «Радыё Свабода»

«22-III-сорок третий. За водой и картофелем. Сердце ослабевает. Нет еды».

«24-III-сорок третий. Красивые солнечные дни. "Засветит ли солнце в нашем дворе" и для меня? Пока что оно освещает могилу моего ребенка - дочери Тосеньки, всего моего богатства, моей жизни. Моему товарищу снилось, что все уже закончилось. Мы свободные, "благодетелей" нет. Чувствуется, что он потихоньку, а может и быстро, умирает».

«25-III-сорок третьий. Мне снились Феля и Генек. С ними было так хорошо и благополучно».

Фото: «Радыё Свабода»

«26-III-сорок третий. Уже пять недель я тут небритый, немытый и заросший. Трижды в день читаю Кадиши за упокой души Тосеньки».

«27-III-сорок третий. Сегодня пошел первый дождь. Сегодня мне снились Феля и Генек. Я пришел в такое движение, когда поздоровался с ребенком, которого так давно не видел, что проснулся... расплакался, как ребенок. Сердце болит, еды нет. Все время боюсь, что нас найдут».

«28-III-сорок третий. Не мылся уже три недели. Уже несколько раз за последнее время в ушах звенит. Убеждаю себя и верю в это сильно, что Феля с Генеком разговаривают обо мне».

«31-III-сорок третий. У нас появилось 2 литра воды, картофеля нет. Охрана смешанная с местной полицией, немного слабее. Дождь моросит днем и ночью с небольшими перерывами, но не удается собрать дождевую воду. Погода гнусная, холодная; сильный ветер, который высушивает воду».

Фото: «Радыё Свабода»

«1-IV-сорок третий. Я нашел небольшой мешок, а в нем около 3-4 килограммов сухарей из черного хлеба. Уже три недели, как я не видел хлеба в укрытии на чердаке. Здесь, на чердаке, сделан обманный потолок с маленьким отверстием для входа... длина около 4-5 метров, здесь живу я и 2 женщины, 2 мужчины, 1 девочка пяти лет и 1 мальчик семи лет.

Мы выживаем на варенных продуктах, которые варим 2 раза в день в количестве 2 маленьких кастрюль: различные крупы, горох, фасоль, чечевица, просо, которые уже заканчиваются. К сухарям относимся, как к бриллиантам.

Фото: «Радыё Свабода»

Я подготавливаю вещи и одежду с целью пойти в любой лес, только жаль оставлять сестру жены Цилю с ее двумя маленькими детками. Что тут делать, сам не знаю: то ли спасать жизнь себе самому, или рискнуть и взять их с собой. Слишком тяжелое испытание.

Сегодня семь недель, как я живу в упомянутом укрытии, где ни разу не разделся. Несколько раз переоделся в чистое, чужое, конечно, белье, но общая грязь и вши, которых я ежедневно душу, и которые быстро размножаются, сильнее меня. В таком положении все.

Выдержим ли мы здесь и как, только Бог знает; может, Он пощадит нас и уже в скором времени нас спасет... Лично я прошу у Бога об успешном окончании войны в апреле до Пасхи».

«5-IV-сорок третий. В этом напряжении нервов я чувствую большую досаду, при таких испытаниях можно сойти с ума, а может, я уже сошел с ума. Сам не знаю, иногда что-то со мной происходит, я впадаю в меланхолию, потом в плач, спазмы, тысячи разных мыслей пролетают в моей голове...

«После дождя у нас есть чайник воды».

«8-IV-сорок третий. Ночью и днем негде сесть, даже скорченному. Муки страшные. Холодно, дождь, снег, ветер.

Я видел сновидение. Был сон, который, дай Господи Боже, чтобы скорее сбылся. Это будет настоящее чудо на свете и для нас, несчастных. Я ходил по Гродно, по разрушенной мостовой, без желтых нашивок.

Был красивый солнечный день. Там везде играли евреи и еврейки с детьми, всего около 200 человек... все без нашивок, без гетто, ходят весело улыбаясь, гуляют, свободные от палачей, которых не видно и нет...

Пусть бы Господь Бог дал, чтобы мой сон поскорее сбылся, чтобы помог мне воссоединиться с моей Фелечкой и Генеком. Я нашел около 15-20 килограммов перловой крупы».

Фото: «Радыё Свабода»

«Чтобы это никогда не повторялось»

Режиссер и актриса Анна Сулима давно занимается темой Холокоста, делает документальные постановки в Минске. Ее прабабушка Антонина Горбанюк ходила в гетто, носила евреям пищу. До войны работала в еврейской семье. Рассказывала, что отношение не только к людям, но и к домашним животным было очень хорошим.

Фото: «Радыё Свабода»

«Пес был белый, с бантом на шее. На завтрак ему ставили чашку какао, омлет и рогалик. В обед - борщ и кусок мяса, как человеку. Ко всей прислуге было исключительно хорошее отношение», - рассказывает Анна Сулима.

По ее мнению, автор дневника, от которого не сохранилось даже имя, был очень красивым.

«Ему было около 40 лет. Мне кажется, что у него очень печальное лицо. И он очень умный и глубокий человек ... Текст иногда обрывчатый, но в нем столько подтекста и глубины. Эти записи - это разговор с самим собой, чтобы не сойти с ума, чтобы не впасть в отчаяние, чтобы выжить», - полагает режиссер.

Фото: «Радыё Свабода»

Вскоре она начнет работу над спектаклем, посвященном Феликсу Зандману, еврею из Гродно, который сумел уцелеть и стать всемирно известным ученым.

Фото: «Радыё Свабода»

«Я это делаю, чтобы это не повторялось. Тема Холокостa меня трогает и мне не все равно. Не могу молчать... В мире много жестокости, и войны продолжаются, и насилие над человеком продолжается. Чтобы это не повторилось не только в отношении евреев, но в общем», - говорит Анна.


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