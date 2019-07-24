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10 уникальных мест в Европе, куда еще не добрались туристы

  • 24.07.2019, 14:37

Будьте одними из первых.

В Европе столько интересных мест, что, кажется, всей жизни не хватит, чтобы везде побывать. Однако, как правило, туристы выбирают самые разрекламированные города и достопримечательности, а менее известные уголки Старого Света выпадают из поля зрения путешественников.

AdMe.ru показывает места в Европе, которые заслуживают внимания не меньше, чем Париж или Барселона.

1. Санторини (Греция) — Вехер-де-ла-Фронтера (Испания)

Белые дома на улицах греческого острова Санторини если не вживую, то на фотографиях видели, кажется, все. А вот о белом городе Вехер-де-ла-Фронтера в испанской Андалусии знают только заядлые путешественники.

Здесь туристов ждет старый город с замком XI века, гастрономические изыски, лучшее испанское вино, завораживающая мелодия фламенко, смотровые площадки с видом на холм, на котором раскинулись белоснежные домики. Ближайший к городу пляж Эль-Пальмар считается одним из самых чистых и благоустроенных в Андалусии.

2. Прага (Чехия) — Вроцлав (Польша)

Кто сказал, что духом готической Восточной Европы можно проникнуться только в Праге? Вроцлав — один из самых впечатляющих польских городов — гораздо спокойнее и, что приятно, дешевле. Но это вовсе не значит, что там скучно. Вроцлав — один из лидеров Польши по количеству проживающих здесь студентов.

Помимо памятников архитектуры в стиле готики и барокко, многочисленных каналов и мостов вы найдете здесь множество пабов, ресторанов и клубов. Детям тоже не будет скучно: по всему Вроцлаву прячутся фигурки гномов-краснолюдов — символа города. У каждого из них есть собственное имя, история и профессия.

3. Бордо (Франция) — Баньюль (Франция)

Если вы хотите полюбоваться залитыми солнцем виноградниками, попивая лучшее французское вино на террасе винодельни, то вам стоит поехать в Баньюль. Этот городок на средиземноморском побережье пока не заполонили туристы. К вашим услугам не только прекрасный выбор производителей красных десертных вин, но и множество развлечений.

Здесь на многие километры раскинулся морской заповедник — идеальное место для дайвинга или отдыха на уединенных пляжах с кристально чистой водой. Любителей прогулок ждут старинные городские улицы, заповедный лес и Средиземноморский сад.

4. Амстердам (Нидерланды) — Гронинген (Нидерланды)

Амстердам прекрасен, но иногда здесь просто не протолкнуться. Если вы не настроены уворачиваться от вездесущих велосипедов и проталкиваться сквозь толпы зевак, есть альтернатива — незаслуженно обделенная вниманием столица северной Голландии — Гронинген.

Этот небольшой, но динамичный город имеет тысячелетнюю историю. Он на 300 лет старше Амстердама. Здесь вы найдете все, что ищут в Нидерландах: сыр, тюльпаны, каналы, мельницы. А еще в самом центре сохранилась старинная церковь XIII века и сад Принсенхоф — один из лучших образцов садового искусства эпохи Возрождения.

5. Флоренция (Италия) — Жирона (Испания)

Флоренция — столица Тосканы, колыбель Ренессанса — не сравнится ни с одним городом мира. Но если вы ищете менее многолюдное и более бюджетное место для отдыха с атмосферой европейского юга, добро пожаловать в Жирону. Этот маленький каталонский город, овеваемый бризом с побережья Коста-Бравы, так и приглашает прогуляться по своим старинным булыжным мостовым.

Приехав в Жирону, обязательно стоит побывать в ее готическим соборе, пройтись по городским музеям и выставкам, прогуляться по Железному мосту и набережной с причудливыми пестрыми домами. Город, основанный в 79 году до н. э., буквально пронизан очарованием старой Европы.

6. Брюссель (Бельгия) — Гент (Бельгия)

Небольшой бельгийский город Гент готов удивить туристов уникальной средневековой архитектурой: графскими замками и соборами с витражами и росписями. Культурную программу (Фламандская опера, музеи изящных искусств и истории медицины) можно разнообразить дегустацией бельгийского эля в многочисленных пабах, посещением ресторанов и прогулкой по местным рынкам.

Если запланировать путешествие заранее, вы можете попасть на Гентские праздники — самый крупный фестиваль в Европе. Вход на все концерты и представления бесплатный.

7. Сикстинская капелла (Ватикан) — церковь Сан-Маурицио (Милан)

Церковь Сан-Маурицио не назовешь малоизвестной. Это одна из главных достопримечательностей Милана, которая, однако, не сравнится по узнаваемости и наплыву туристов с Сикстинской капеллой. Собор, получивший неофициальный титул «миланской Сикстинской капеллы», был построен в 1503 году и долгое время был монастырем.

Уникальные фрески, украшающие стены и потолок, принадлежат кисти художников — последователей Леонардо да Винчи. Церковь Сан-Маурицио — наряду с дворцами в стиле классицизма, оперой Ла Скала, творениями да Винчи и, конечно, шопингом в одной из столиц мировой моды — один из многих поводов приехать в Милан.

8. Афины (Греция) — Гарни (Армения)

Древняя Армения всегда находилась на перекрестке путей между Европой и Азией. В отличие от излюбленной путешественниками Греции, эта страна недавно стала заметной на туристической карте мира. Здесь всего в 28 км от столицы располагается языческий храм Гарни и руины летней резиденции древних армянских царей.

Отсюда рукой подать до памятника христианского Средневековья — монастыря Гегард, кельи которого выдолблены прямо в скале. Прогулявшись по древним местам и выпив ледяной воды из местного источника, вы можете насладиться захватывающим дух видом, попивая вино в ресторане на краю Гарнийского ущелья.

9. Венеция (Италия) — Анси (Франция)

По сравнению с величественной Венецией французский городок Анси с населением в 50 тыс. жителей, кажется, ничем не может удивить искушенного туриста. Но это заблуждение. Анси по праву считается одним из самых красивых средневековых городов Франции.

Своими живописными видами город обязан каналам, обрамлению альпийских гор и средневековому замку — резиденции графов Женевы. По забавному совпадению, в городе, который называют «альпийской Венецией», тоже проходит знаменитый фестиваль — Международный фестиваль анимационного кино.

10. Рим (Италия) — Тиволи (Италия)

Город Тиволи находится всего в 24 км от Рима. Только если в знаменитый фонтан Треви бросает монетку каждый турист, посещающий Италию, до фонтанов Тиволи доезжают далеко не все. Город — жемчужина античности, а также архитектуры эпохи Ренессанса. Местный парк в 2007 году был признан самым красивым в Европе.

Однако парк — лишь часть громадного хозяйства с римскими виллами, каскадами фонтанов, библиотеками, банями, дворцами и театрами. Немые свидетели могущества Римской империи поражают своим размахом. Хочется бесконечно гулять по дворцовым аллеям, помнящим следы великих императоров прошлого.


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