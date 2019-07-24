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Леонид Заико: Надо сказать нашим министрам – ребята, вы зря эту лапшу вешаете

  • 24.07.2019, 14:54
Леонид Заико

Экономист прокомментировал ситуацию в Беларуси.

В свежем выпуске программы на primus.by руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассказал, почему Лукашенко не поднимает проблему о стагнации экономики и неудовлетворительной работы сектора управления госпредприятиями, а посвящает столько времени уборке урожая.

Напомним, что на селекторном совещании по уборке урожая Лукашенко заявил: «Спрос будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить, надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим — нужны траншеи».

— Вы знаете, чем занимается американский президент с утра? Он вызывает к себе жену и говорит ей: «Дорогая а что у нас с зерном? Она отвечает: «С зерном ничего, но зяби плохие... » — отреагировал Леонид Заико.

— Мне звонит один пенсионер и говорит, что прирост ВВП меньше процента (0,9 % — прим. «С»), а пенсию увеличили на 6 %. А я отвечаю: как же сделать так, чтобы ты полюбил премьер-министра? — иронизирует Заико.

— Почему мы не говорим о том, что у нас 40 миллиардов долга, и в этом году 3 млрд только проценты надо оплатить? Я посчитал, что только на проценты (как-то мы платили по 4 млрд) можно каждому выпускнику школы подарить ключи от новой квартиры, — продолжает Леонид Заико.

По мнению Леонида Заико, макроэкономические показатели сдвинуты, они разламывают экономику Беларуси:

— Акцентировка сделана ложная: берется задача — собрать урожай. В Европе если урожайность меньше 40 центнеров с гектара, этот урожай не собирают. Центровка должна быть не урожай. Пусть им занимается министр сельского хозяйства, колхозы и совхозы. Маленький урожай, мало зерна — увеличьте цены.

Я заметил: мы перестали есть хлеб. ...По мясу то, что мы делаем, мы можем покупать в Аргентине — там кило говядины стоит полтора доллара. Чтобы поесть мяса, я еду в Россию и покупаю его на 30 % дешевле.

Леонид Заико привел историю, которую ему рассказала известная белорусская журналистка.

— Она ехала из Польши, купила мясо, завернула в полиэтилен и обвязала вокруг талии. Представляешь, какая картина. Ты сидишь дома, к тебе приезжает любимая женщина, начинает раздеваться и с нее падают куски мяса...

Надо сказать нашим министрам: «Ребята, вы зря эту лапшу вешаете. Потому что любой профессионал посмотрит на ваши «качественные изменения параметров экономики». Что это значит? Резкий технологический сдвиг, произошла переориентация на новые методы и технологии, интеллектуальные и прочие.

Экономист вспомнил, как экс-министр образования пришел смотреть 3D принтеры и спросил создателей: «А зачем вы это сделали?»

— Я бы спросил его: «Ты что, дурак?» — не сдержался Леонид Заико и добавил: — Министры дают конфеты населению, люди их разворачивают, а внутри хлеб.


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