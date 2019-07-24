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Среднестатистический белорусский новобранец – какой он?

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  • 24.07.2019, 15:09

До ноября военкоматы перейдут на новые условия.

Министерство обороны не отказалось от нововведений в законопроект о воинской службе и попыталось объяснить их необходимость, передает «Белсат». В ходе специальной пресс-конференции представители ведомства непопулярные среди молодежи меры объяснили «заботой о молодых». Убедила ли это тех, кто не хочет начинать свой взрослый жизненный путь с казармы?

Призыв начнется по старым правилам, но до ноября военкоматы перейдут на новые условия, объяснили участники пресс-конференции в Доме Москвы. В армию сейчас отправятся 10 тысяч новобранцев – сообщил Минобороны Беларуси.

Андрей Мурашов, консультант Генерального штаба:

«Для того, чтобы нам эту цифру набрать, мы меняем законодательство и разрываем отсрочки. Это нужно, чтобы освободить необходимый призывной ресурс».

Этот ресурс – количество молодых людей призывного возраста – по данным Минобороны, за десятилетие сократился почти вдвое. В прошлый осенний призыв через военные комиссии прошли только 70 тысяч ребят. Около 27 тысяч из них получили отсрочки с целью продолжить образование. Сейчас, по мнению министра Равкова, таких отсрочек станет на 4 тысячи меньше.

Жертвой снижения таких требований стал житель Гродно Никита Болотин. В прошлом году его призвали в армию. Проигнорировав диагноз – язву двенадцатиперстной кишки.

«Я записался на прием в облисполком, чтобы выяснить ситуацию по поводу диагноза. На это я получил ответ, что изменились законы, и мое заболевание больше не является актуальным, чтобы получить отсрочку или быть признанным негодным. Поэтому я должен идти на срочную военную службу», – рассказывает Никита Болотин.

У врачей воинской части было другое мнение. Узнав о диагнозе парня, те направили его на повторное обследование и комиссовали. Сейчас Никита добивается компенсации через суд:

«Я потерял полгода жизни там, где не должен был оказаться. Я потерял работу, а работу я теперь найти не могу. Кто-то должен быть наказан».

Парень без высшего образования, из небогатой семьи, у которого не хватило связей и ресурсов, чтобы уклониться от армии. Такой портрет новобранца рисует аналитик Дмитрий Мицкевич. В большинстве частей такой средний новобранец будет не столько постигать военную науку, сколько красить бордюры и сгребать листья.

В пересчете на количество военнослужащих, наша страна финансирует армию в 6 раз хуже, чем Литва и Россия, и в 10 раз хуже Польши.


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