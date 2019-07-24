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Польша: более четверти миллиона детей получили пособие по программе «Семья 500+»

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  • 24.07.2019, 15:37
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Фото: AP

С 1 июля деньги выплачиваются на каждого ребенка независимо от доходов семьи.

Более четверти миллиона детей уже получили пособие по новой программе «Семья 500+». Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Божена Борыс-Шопа. Она также напомнила, что с 1 июля 500 злотых (117,6 евро) выплачиваются на каждого ребенка независимо от доходов семьи, сообщает «Радио Польша».

«Самые свежие данные на сегодня, на 7.40 утра: подано 2 миллиона 391 заявление в режиме онлайн на получения пособия 500+. До 18 июля пособие получили 253 600 детей», - отметила министр.

С 1 августа заявления на получение пособия в рамках расширенной программы «Семья 500+» можно будет подавать не только в электронной, но и в бумажной форме.


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