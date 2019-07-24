Ученые нашли «свидетелей» древнего столкновения Земли с астероидом 24.07.2019, 15:41

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Во Флориде были обнаружены загадочные стеклянные шарики.

Ученые из Университета Гаррисберга в США обнаружили внутри окаменелых моллюсков, возраст которых составляет от 5 до 12 миллионов лет, десятки стеклянных шариков диаметром в несколько миллиметров. По словам исследователей, это может быть свидетельством столкновения астероида с Землей в далеком прошлом, сообщает Science Alert.

Моллюски были найдены в формации Тамиами во Флориде. Обычно шарики, наподобие тех, который были найдены в них, свидетельствуют о масштабном вулканическом извержении или индустриальной активности. Вместе с тем, формация не содержит вулканических пород, а недалеко от нее не располагается никаких вулканических источников. Моллюски же существовали на Земле задолго до появления промышленности.

По мнению исследователей, шарики могли появиться из-за падения на Землю небесного тела, которое привело к нагреву и поднятию в воздух мусора. Перед падением назад он охладился и образовал шарики, которые называются микротектитами. Если это предположение подтвердится, то микротектиты будут древнейшими, найденными во Флориде, и первыми, которые были обнаружены в раковинах моллюсков.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.