закрыть
24 июля 2019, среда, 18:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые нашли «свидетелей» древнего столкновения Земли с астероидом

  • 24.07.2019, 15:41
  • 4,637

Во Флориде были обнаружены загадочные стеклянные шарики.

Ученые из Университета Гаррисберга в США обнаружили внутри окаменелых моллюсков, возраст которых составляет от 5 до 12 миллионов лет, десятки стеклянных шариков диаметром в несколько миллиметров. По словам исследователей, это может быть свидетельством столкновения астероида с Землей в далеком прошлом, сообщает Science Alert.

Моллюски были найдены в формации Тамиами во Флориде. Обычно шарики, наподобие тех, который были найдены в них, свидетельствуют о масштабном вулканическом извержении или индустриальной активности. Вместе с тем, формация не содержит вулканических пород, а недалеко от нее не располагается никаких вулканических источников. Моллюски же существовали на Земле задолго до появления промышленности.

По мнению исследователей, шарики могли появиться из-за падения на Землю небесного тела, которое привело к нагреву и поднятию в воздух мусора. Перед падением назад он охладился и образовал шарики, которые называются микротектитами. Если это предположение подтвердится, то микротектиты будут древнейшими, найденными во Флориде, и первыми, которые были обнаружены в раковинах моллюсков.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев