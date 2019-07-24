Россия «дедолларизируется» 6 24.07.2019, 16:13

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Усиление риторики о санкциях наводит на мысль о риске «иранского сценария» против России.

"Чтобы уменьшить подверженность геополитическим рискам, российский Центральный банк резко снизил долю доллара в валютных резервах. Значимость евро, золота и юаня значительно возросла", - пишет корреспондент швейцарской газеты LeTemps (перевод — inopressa.ru) в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Россия "дедолларизуется" - этот неологизм очень популярен в СМИ. И Москве хотелось бы, чтобы другие последовали ее примеру", - говорится в статье.

"(...) Дедолларизация валютных резервов объясняется "повышенным риском геополитической напряженности в 2018 году. Усиление риторики о санкциях наводит на мысль о риске "иранского сценария" против России с замораживанием доступа к резервам в твердой валюте", - резюмирует Татьяна Евдокимова, главный экономист Нордеа Банка. Одним из основных качеств резервной валюты является ее ликвидность для противостояния внешним шокам. "Снижение доли доллара должно послужить для ограничения потерь при самом пессимистичном сценарии". Это скорее оборонительная, нежели наступательная позиция по отношению к доллару", - передает Le Temps.

"Это также является частью общей тенденции для управляющих резервами, которые стремятся к большей диверсификации", - ответили в письменной форме Билл Пападакис и Василейос Гкионакис, соответственно вице-президент по инвестиционной стратегии и главный стратег банка Lombard Odier в Женеве.

"Ввиду геополитической напряженности и российско-китайского сближения, возникают вопросы о появлении некого сговора, призванного нанести ущерб Соединенным Штатам. Китай также снижает свою долю доллара в валютных резервах, но в меньшей степени (с 1185 до 1124 млрд в 2018 году), - отмечает журналист. - Вlombard Odier выражают сомнения по этому поводу. "Маловероятно, что управляющие резервами станут сотрудничать с другими центральными банками, чтобы снизить риск вложения в доллары", - сказал Василейос Гкионакис.

"(...) Амбиции Москвы на этом не останавливаются. Высокая волатильность рубля, при существующей корреляции между курсом рубля и ценами на нефть, априори дисквалифицирует эту валюту в глазах руководителей центральных банков. Это, однако, не мешает Москве настойчиво стремиться к появлению глобального рублевого рынка. "Лозунг о том, что рубль должен стать резервной валютой никто не отменял ", - заявил агентству Reuters в прошлом месяце заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Такая поза, вероятно, еще более декларативна, чем все остальное", - комментирует автор статьи.

По мнению Татьяны Евдокимовой, "крайне маловероятно, чтобы сегодня присоединение рубля к рангу резервной валюты рассматривалось как приоритет".