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Александр Китаров: Для Вудкрофта нет молодых или старых - спрос со всех одинаковый

  • 24.07.2019, 16:25
Александр Китаров

Форвард заключил новый контракт с минским хоккейным клубом «Динамо».

Нападающий Александр Китаров, заключивший новый контракт со столичным "Динамо", уже приехал в Пинск и начинает работать вместе с командой. Форвард ответил на несколько насущных вопросов, пишет «Прессбол».

- Саша, с возвращением! Как провел лето?

- В общем-то как обычно, ничего нового. Разве что чуть задержалось подписание контракта. После чемпионата мира немного отдохнул. Недели через две-три начал работать самостоятельно, чтобы держать себя в хорошей физической форме. Сейчас уже присоединился к парням.

- Ты играл при Крэйге. Что можешь сказать о сезоне-2016/17?

- Хороший год получился, приятные воспоминания. Будем надеяться, сейчас получится как минимум не хуже. Грядет новый вызов для всех нас — тренеров, игроков… Жду интересного чемпионата.

- В чем сила Вудкрофта?

- Наверное, в требовательности. Это его отличающая черта. Для Крэйга нет молодых или старых — спрос со всех одинаковый.

- С остальными тренерами знаком?

- С Александром Журиком работали в сборной на чемпионате мира в Остраве. Павел Перепехин также был в сборной на мире в 2018-м. Ну а Андрея Мезина и Михаила Грабовского и так хорошо знаю.

- В Нур-Султане ты был капитаном "националки". Готов и сейчас взвалить на себя лидерскую ношу?

- У нас много молодежи, но много и опытных ребят. Кто будет капитаном и ассистентом, решат либо тренеры, либо команда. Загадывать не будем, — сказал Китаров.


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