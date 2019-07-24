Смена власти в Британии: трое министров подали в отставку
- 24.07.2019, 16:40
Борис Джонсон сегодня начнет процесс формирования своего правительства.
Трое британских министров заявили об отставке в тот день, когда Борис Джонсон станет новым премьер-министром страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.
С должностей уйдут, как и обещали ранее, министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филипп Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.
В среду Борис Джонсон начнет процесс формирования своего правительства, после того, как официально изменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.
Отставка трех министров избавит Джонсона возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.
Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.