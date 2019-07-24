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Смена власти в Британии: трое министров подали в отставку

  • 24.07.2019, 16:40

Борис Джонсон сегодня начнет процесс формирования своего правительства.

Трое британских министров заявили об отставке в тот день, когда Борис Джонсон станет новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.

С должностей уйдут, как и обещали ранее, министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филипп Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

В среду Борис Джонсон начнет процесс формирования своего правительства, после того, как официально изменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.

Отставка трех министров избавит Джонсона возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.


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