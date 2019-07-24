Что делать, если в Беларуси не поступил на бюджет в вуз? 14 24.07.2019, 17:16

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Есть несколько вариантов.

Вузы уже вовсю объявляют имена счастливчиков — тех, кто прошел на бюджет и может со спокойной душой настраиваться на студенческую жизнь, пишет onliner.by.

Но есть и те, кому повезло меньше, — не хватило пары (десятков) баллов до проходного, а учиться хочется. О запасных вариантах журналисты рассказывают вместе со специалистом.

Составить план Б для абитуриентов журналист помог Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования при Министерстве образования. Выбираем.

Вариант 1. Дополнительный набор на бюджетные места

Такую акцию невиданной щедрости проводят некоторые вузы, когда документы подали меньше человек, чем было мест на бюджете. Например, в прошлом году допнабор объявили БСХАА, ВГТУ, БелГУТ, ПГУ, МГПУ им. Шамякина, БГУФК, МГУП, Белорусско-Российский университет и даже БНТУ.

Но в Минобразования уверяют, что в этом году мест будет меньше — «это единичные случаи». Допнабор в этом году проведут с 30 июля по 1 августа, но информация на сайтах вузов о свободных местах появится до 29 июля.

Вариант 2. Поступить на платное

Подать документы можно в любой университет, где подходят сертификаты ЦТ. Срок подачи — до 4 августа. Напомним, цены на обучение недавно повысили несколько университетов. В среднем ценник вырос на 100—300 рублей. Сравнить прайсы с прошлогодними можно здесь.

Вариант 3. Пойти в ссуз на бюджет или платное

Прием документов в колледжи начался 20 июля и продлится до 9 августа (на бюджет) либо до 16 августа (на платное).

Если конкурс на специальность в прошлом году был более 1,5 человека на место, нужно принести в ссуз два сертификата ЦТ (по языку и профильному предмету) — пороговый балл тестирования не учитывают. Но если конкурс был меньше 1,5 человека на место, нужен только аттестат.

Выпускники колледжей затем могут поступить в вуз на особых условиях: они сдают только два профильных предмета. Тогда обучение будет сокращенным.

Вариант 4. ПТУ

Чтобы получить рабочую специальность, можно нести документы аж до 25 августа. В профессионально-технических учреждениях образования требуют только школьный аттестат, но в некоторых нужно сдавать вступительные экзамены.

Вариант 5. Подготовительные курсы

Если хочется поступить именно на конкретную специальность, нужно ждать следующей вступительной кампании. В течение учебного года при вузах работают подготовительные курсы — можно готовиться к новому поступлению до восьми месяцев (есть и краткосрочные курсы). Конечно, не бесплатно.