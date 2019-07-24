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360 предупредительных выстрелов

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  • Василий Головнин, «Эхо Москвы»
  • 24.07.2019, 17:28
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Фото: mod.go.jp

Российский летательный аппарат, уточнили в Сеуле, впервые нарушил воздушную границу Южной Кореи.

360 предупредительных выстрелов и шквал взаимных дипломатических протестов – в такую захватывающую историю вылился сегодня совместный полет российских и китайских бомбардировщиков и сопровождающих их самолетов над Японским морем. Военно-воздушные силы двух стран впервые провели совместное патрулирование над водами Восточной Азии, и смысл этого факта сейчас активно анализируют в Сеуле и Токио.

Участники истории – два российских стратегических Ту-95МС и два китайских Хун-6К (это китайская лицензионная версия советского Ту-16). В полете, как сообщило МО РФ, их сопровождали истребители, российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и китайская машина такого же назначения.

Все они, как утверждают в Сеуле, пролетели через опознавательную зону ПВО Южной Кореи. На перехват были подняты боевые самолеты F-15 и F-16 национальных ВВС. На их предупреждения и сигналы, как уверяют в Сеуле, российско-китайская группа не отвечала. При этом российский самолет А-50, по южнокорейским данным, дважды залетал в воздушное пространство страны. В первый раз ему по курсу дали 80 выстрелов, а во второй – 280. Комитет начальников штабов Южной Кореи (Генштаб) уверяет, что целили по точке, находившейся в километре от самолета, который, по этим данным, провел в воздушном пространстве страны семь минут.

Российский летательный аппарат, уточнили в Сеуле, впервые нарушил воздушную границу Южной Кореи. И, соответственно, обстрел такого рода тоже был первым в истории.

Министерство обороны РФ все это отрицает: по его данным, российско-китайская группа летела строго над нейтральными водами, по ней никто не стрелял, а действия южнокорейской авиации были расценены, как воздушное хулиганство. Воздушное хулиганство — это цитата.

Короче, Сеул заявил России официальный протест – был вызван и.о. российского посла. В Москве протест из-за «воздушного хулиганства» заявили военному атташе посольства Южной Кореи. Протест Сеул выразил и Китаю, но тот послал соседа куда подальше. Мол, пролет через опознавательную зону ПВО, которая располагается дальше кромки воздушного пространства, вообще нарушением не считается.

Не остались в стороне и японцы – дело в том, что вся история разворачивалась в районе островков Такэсима (Токто). Их контролирует Сеул, но Токио считает своими территориями, которые Южная Корея захватила после войны во время американской оккупации Японии.

Короче, Токио заявил протесты России и Китаю за пролеты у как бы его островов. И Сеулу — за бурные действия южнокорейской авиации над незаконно окупированными японскими территориями. Глава МИД Японии Таро Коно сегодня заявил, что перехват русских и китайских самолетов должны были осуществить там не южнокорейские, а японские истребители.

Короче, узел завязался очень крутой, а региону еще нужно переварить первую, но очень эффектную демонстрацию выхода российско-китайского военного сотрудничества на новый уровень.

Василий Головнин, «Эхо Москвы»


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