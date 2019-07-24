Какой будет погода до конца недели 3 24.07.2019, 17:30

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Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 июля.

25 июля ночью погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем в восточных и центральных районах страны скажется влияние фронтального раздела, пишет pogoda.by.

Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области небольшие дожди. Утром и днем облачно с прояснениями, в восточных и центральных районах страны дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная в середине дня +18..+24°С, по западу +25..+28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

26 и 27 июля погоду будут определять влажные неустойчивые воздушные массы, поступающие с территории России.

26 июля местами по республике, а утром и днем в Брестской и Гомельской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +20..+25°С.

27 июля местами ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+28°С.