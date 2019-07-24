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У белоруски отобрали сына из-за проблем со здоровьем

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  • 24.07.2019, 18:17
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Суд посчитал, что женщина не способна позаботиться о пятилетнем мальчике.

Пятилетний Арсений совсем недавно жил с мамой и бабушкой в Давид-Городке. Но бабушка умерла, и органы опеки решили ребенка отобрать. Как пишет «Медиа-Полесье», они посчитали, что родная мама не сможет позаботиться о нем из-за проблем со здоровьем. У женщины бессрочная 2 группа инвалидности из-за умеренной умственной отсталости. Она не курит, не пьет, в противоправных делах не замечена, ребенок рожден в законном браке, который ныне уже расторгнут. Единственная причина, по которой у нее отнимают сына, – диагноз.

Пока была жива бабушка Арсения, органы опеки не возражали против того, чтобы ребенок рос с родными ему людьми. После ее смерти все изменилось. Сначала мальчика поместили в больницу, потом – в социальный приют, а оттуда и в приемную семью. В конце концов они обратились в суд с иском об отобрании у Ольги сына без лишения ее родительских прав.

Ольга же хочет растить своего ребенка самостоятельно. Она обратилась с письмом в газету «Вместе» Белорусского общества инвалидов, изложила в нем суть проблемы. Законные интересы матери в суде представлял адвокат, своего юриста в Столин также направило правозащитное просветительское учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью». Но суд не допустил его к участию в процессе. Причина в том, что у Ольги не оказалось удостоверения члена Белорусского общества инвалидов, и она не смогла документально подтвердить, что состоит в общественной организации.

Тем не менее, представителю ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью» разрешили выступить в роли свидетеля и донести до суда свои доводы в защиту законных прав Ольги. По словам юриста, медицинский диагноз не может быть основанием для отобрания у матери ребенка.

Выслушав мнения всех сторон, суд Столинского района удовлетворил иск органов опеки и ребенка у матери отобрали. Ольга сдаваться не собирается. Борьбу за ее права продолжает и Офис по правам людей с инвалидностью. В настоящее время готовится жалоба в Брестский областной суд.


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